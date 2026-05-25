Britanija se ekspresno vraća u EU? Zahuktala se rasprava

Europska unija mogla bi ubrzati povratak Ujedinjenog Kraljevstva u članstvo ako London odluči ponovno pristupiti bloku, čime se odbacuju tvrdnje da bi Britanci završili na začelju reda za ulazak nakon Brexita

Rasprava o britanskom članstvu u EU-u ponovno se zahuktala nakon što je bivši ministar zdravstva Wes Streeting izjavio da bi se zemlja trebala vratiti u Uniju u sklopu svoje kandidature za vodstvo Laburističke stranke. Sandro Gozi, predsjednik europske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je za The Independent da bi Bruxelles britanski zahtjev za povratkom smatrao 'velikom pobjedom europskog projekta' te da bi postojao način da se taj proces ubrza. Izvori iz Bruxellesa potvrđuju da bi britanski povratak mogao biti znatno brži nego napredovanje drugih kandidata jer je Ujedinjeno Kraljevstvo već velikim dijelom usklađeno s pravilima i zakonodavstvom EU-a.

Iako se smatra da bi Bruxelles kao polazište pregovora postavio pitanje uvođenja eura, više izvora tvrdi da to vjerojatno ne bi bila nepremostiva prepreka. Naime kriteriji za ulazak u europodručje vrlo su strogi, a Britanija ih trenutačno ne ispunjava. Govoreći o mogućem poništenju Brexita, Gozi je poručio: 'To ne bismo doživjeli kao pobjedu EU-a nad Ujedinjenim Kraljevstvom, već kao pobjedu Europe u cjelini.' Dodao je pritom da globalna nestabilnost samo povećava želju u Uniji da se Britanija vrati. Moglo bi ići brže nego drugim kandidatima O mogućem ubrzanom procesu pristupanja rekao je: 'To bi moglo ići brže nego kod drugih kandidata jer postoji institucionalno pamćenje iz vremena u kojem je Britanija bila članica. Osim toga, određena razina usklađenosti između UK-a i EU-a već postoji.' Gozi smatra i da bi obećanje o povratku u EU moglo pomoći laburistima u borbi protiv Reform UK-a te smanjiti privlačnost Nigela Faragea. Pozvao se pritom na istraživanje YouGova, prema kojem 63 posto Britanaca želi bliže odnose s EU-om, a 55 posto ih podržava ponovni ulazak u Uniju.