Britanija se ekspresno vraća u EU? Zahuktala se rasprava

Europska unija mogla bi ubrzati povratak Ujedinjenog Kraljevstva u članstvo ako London odluči ponovno pristupiti bloku, čime se odbacuju tvrdnje da bi Britanci završili na začelju reda za ulazak nakon Brexita
Rasprava o britanskom članstvu u EU-u ponovno se zahuktala nakon što je bivši ministar zdravstva Wes Streeting izjavio da bi se zemlja trebala vratiti u Uniju u sklopu svoje kandidature za vodstvo Laburističke stranke.
Sandro Gozi, predsjednik europske delegacije pri Parlamentarnoj skupštini EU-a i Ujedinjenog Kraljevstva, rekao je za The Independent da bi Bruxelles britanski zahtjev za povratkom smatrao 'velikom pobjedom europskog projekta' te da bi postojao način da se taj proces ubrza. Izvori iz Bruxellesa potvrđuju da bi britanski povratak mogao biti znatno brži nego napredovanje drugih kandidata jer je Ujedinjeno Kraljevstvo već velikim dijelom usklađeno s pravilima i zakonodavstvom EU-a.
Iako se smatra da bi Bruxelles kao polazište pregovora postavio pitanje uvođenja eura, više izvora tvrdi da to vjerojatno ne bi bila nepremostiva prepreka. Naime kriteriji za ulazak u europodručje vrlo su strogi, a Britanija ih trenutačno ne ispunjava.
Govoreći o mogućem poništenju Brexita, Gozi je poručio: 'To ne bismo doživjeli kao pobjedu EU-a nad Ujedinjenim Kraljevstvom, već kao pobjedu Europe u cjelini.' Dodao je pritom da globalna nestabilnost samo povećava želju u Uniji da se Britanija vrati.
Moglo bi ići brže nego drugim kandidatima
O mogućem ubrzanom procesu pristupanja rekao je: 'To bi moglo ići brže nego kod drugih kandidata jer postoji institucionalno pamćenje iz vremena u kojem je Britanija bila članica. Osim toga, određena razina usklađenosti između UK-a i EU-a već postoji.'
Gozi smatra i da bi obećanje o povratku u EU moglo pomoći laburistima u borbi protiv Reform UK-a te smanjiti privlačnost Nigela Faragea. Pozvao se pritom na istraživanje YouGova, prema kojem 63 posto Britanaca želi bliže odnose s EU-om, a 55 posto ih podržava ponovni ulazak u Uniju.
Istodobno upozorava da bi Britanija morala prihvatiti uvjete kao i druge zemlje kandidatkinje te odustati od 'opsesije izuzećima', što bi uključivalo obavezu pridruživanja europodručju. Takav bi scenarij izazvao žestoke kritike konzervativaca i Reform UK-a, no izvor tvrdi da ipak postoji određeni prostor za fleksibilnost.
'Polazišna pozicija EU-a bit će da se Britanija obveže na uvođenje eura, no najmanje četiri ili pet članica nisu u europodručju i ne pokazuju namjeru da mu se pridruže, poput Danske, Švedske ili Poljske', rekao je izvor.
Ulazak u eurozonu nije jednostavan
Bivši europarlamentarac povezan s Bruxellesom upozorio je da ulazak u eurozonu nije jednostavan jer postoje strogi gospodarski kriteriji koje Britanija trenutačno ne ispunjava, osobito kad je riječ o državnom dugu.
Sugovornici iz Bruxellesa smatraju i da bi proces ponovnog pristupanja mogao ići relativno brzo jer je britansko zakonodavstvo i dalje velikim dijelom usklađeno s europskim pravilima. 'Vrlo je jasno gdje je Britanija odstupila od europskog zakonodavstva. To je potpuno drukčija situacija nego kod država poput Albanije, gdje bi trebalo detaljno provjeravati i prevoditi velik dio zakonodavstva', objasnio je izvor.
No osoba bliska veleposlaniku EU-a u Londonu ipak je ublažila očekivanja o brzom povratku Britanije u Uniju. Istaknuo je da je Bruxelles trenutačno usredotočen na provedbu postojećih sporazuma s Londonom, uključujući sporazum SPS o trgovini hranom i biljkama. 'Trenutačno gotovo deset zemalja želi ući u EU i zasad nije stigao nikakav britanski zahtjev za povratkom, pa se o tome službeno ni ne razgovara', rekao je.
Bruxelles se nada da će Britanija ispraviti grešku
Europska unija već je ranije jasno poručila da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo ponovno pristupiti ako to poželi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen još je 2023. godine tako izjavila da Britanija pokazuje jasan smjer prema povratku u EU te da će nova generacija morati 'ispraviti' pogrešku počinjenu Brexitom.
Streeting je prošlog tjedna britansku odluku o izlasku iz Europske unije iz 2016. godine nazvao 'katastrofalnom pogreškom' i poručio da bi zemlja trebala ponovno tražiti članstvo. 'Potrebni su nam novi posebni odnosi s Europskom unijom jer budućnost Britanije leži u Europi i jednog dana ponovno u Europskoj uniji', rekao je.