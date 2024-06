Večeras najiščekivanija TV debata: Sučeljavaju se Biden i Trump

Dvojac će se sučeliti usred duboke polarizacije u zemlji i zabrinutosti glasača zbog stanja američke politike. Dvije trećine birača je u anketi Reuters/Ipsos u svibnju reklo da se brinu da bi moglo doći do nasilja nakon izbora, gotovo četiri godine nakon što su Trumpovi pristaše upali u Capitol.

Obojica kandidata ulaze u debatu s političkim ranjivostima koje predstavljaju mješavinu rizika i prilika. Sučeljavanje se odvija znatno ranije nego što je to uobičajeno, više od četiri mjeseca prije izbora 5. studenog, te u vrijeme kada predizborne ankete predviđaju mrtvu utrku.

Sedamdesetosmogodišnji Trump će u sučeljavanju sudjelovati kao kriminalac kojem i dalje prijete tri kaznene optužnice, uključujući optužbe vezane uz njegov pokušaj da poništi ishod izbora 2020. Bivši predsjednik Trump, koji je natuknuo da bi mogao kazniti svoje političke protivnike bude li izabran, trebat će neodlučnim glasačima pokazati da ne predstavlja smrtnu prijetnju za demokraciju, kao što to tvrdi Biden.

Osamdesetjednogodišnji Biden je pod intenzivnim pritiskom da izbjegne govorne omaške te da ponudi snažan nastup na debati nakon višemjesečnih tvrdnji republikanaca o slabljenju njegovih mentalnih sposobnosti zbog starenja.

Nijedan od njih nema puno prostora za pogreške, koje će protivnički stožer vjerojatno iskoristiti kao dokaz za kognitivni pad.

Aaron Kall, profesor sa Sveučilišta u Michiganu i stručnjak za predsjedničke debate, rekao je da "bi ovo mogla biti najočekivanija i najvažnija" ikad s obzirom na tijesnu utrku, duboku političku polarizaciju u zemlji i potencijal za gafove koji će se dugo pamtiti.

Naročito za Bidena, rekao je Kall, trenutak zbunjenosti ili zaboravljivosti bi mogao izazvati "beskrajne cikluse vijesti" o njegovoj dobi i potaknuti spekulacije o mogućoj zamjeni uoči nacionalne konvencije demokrata u kolovozu.

Dok ankete na nacionalnoj razini predviđaju tijesnu utrku, Trump vodi u većini ključnih saveznih država (takozvane "swing states", a Biden je nedavno izgubio financijsku prednost nakon što je Trump osuđen u vezi s plaćanjem porno zvijezdi za šutnju prije izbora 2016.

"Bidenu treba promjena u statusu quo, a ova debata je najbolja prilika dosad da to učini", rekao je Jacob Rubashkin, izborni analitičar nestranačke internetske stranice Inside Elections.

"Glasači sada na ovu utrku gledaju više kao referendum o Bidenu, nego izbor između kandidata, a to je opasan teritorij za njega. No, u debati može naglasiti razlike, a Trump će također biti u središtu pažnje".

Ni Biden ni Trump nisu popularni, a mnogi Amerikanci su i dalje duboko neodlučni. Oko petine glasača je reklo da nije odabralo kandidata, da su skloni kandidatu treće stranke ili da možda ni neće glasati, prema posljednjoj anketi Reuters/Ipsos.

"To su grozni kandidati", rekla je Kathy Elder, 59-godišnja voditeljica prodaje koja je glasala za Trumpa 2016., a za Bidena 2020.

Elder će gledati debatu u četvrtak kako bi pokušala odlučiti za koga glasati ove godine, no rekla je da ju je sram kad god oni govore iz različitih razloga.

Kada je riječ o Bidenu, zapitala se: "Može li to on to malo ubrzati i zaista govoriti?", a za Trumpa se pita "Što će dovraga izaći iz njegovih usta?".

Biden i Trump se nisu potrudili prikriti svoju uzajamnu odbojnost. Tijekom njihove prve debate 2020., Trump je agresivno prekidao Bidena, što je odbilo mnoge glasače.

CNN će pokušati izbjeći prekidanje tako što će utišati mikrofone kandidata kada neće biti na redu da govore. Debata će također biti bez publike, a nijedan kandidat ne smije donijeti pripremljene bilješke ili rekvizite, no imat će papir i olovku.

Bidenovi savjetnici kažu da će naglasiti Trumpovu ulogu kada je riječ o prijetnji za pristup pobačaju, prikazati ga kao opasnost za demokratske norme i podsjetiti glasače na Trumpov kaotičan mandat između 2017. i 2021.

Glasnogovornik Bidenove kampanje Michael Tyler je rekao da će sučeljavanje naglasiti kontrast između Bidenovih napora da pomogne Amerikancima i Trumpove "nestabilne kampanje osvete".

Trump će se usredotočiti na Bidenovo nadgledanje južne američke granice s obzirom na rekordan broj migranata koji je nezakonito prelaze i na gospodarstvo, a naročito inflaciju, te će dovesti u pitanje njegovo vodstvo u svijetu u vrijeme ratova u Gazi i Ukrajini, rekli su Trumpovi savjetnici.

"Četvrtak navečer će biti odlična prilika za predsjednika Trumpa da podcrta svoju snagu u usporedbi sa slabošću Joea Bidena, da naglasi svoje dosadašnje uspjehe u usporedbi s dosadašnjim neuspjesima Joea Bidena", rekla je glasnogovornica Trumpove kampanje Karolina Leavitt.

Drugo i konačno predizborno sučeljavanje je predviđeno u rujnu.