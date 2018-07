Vatrogasci uz bespilotne letjelice i dronove spremniji za sezonu

Hrvatska je spremna za ovogodišnju protupožarnu sezonu, na raspolaganju su joj uz kamere i tri bespilotne letjelice i dronovi, a novoosnovano Operativno vatrogasno zapovjedništvo (OVZ) u Divuljama sada donosi sve bitne odluke, među kojima i onu o podizanju zrakoplova, što će im od dojave do odlaska na požarište za petnaestak minuta skratiti put

Ravnatelj Državne uprave za zaštitu i upravljanje (DUZS) Dragan Lozančić je rekao kako je to najprepoznatljivija mjera koju su uveli ove godine na bazi prošlogodišnjeg iskustva, pri čemu je podsjetio da je prošla godina, iako je bila jako teška, bila prilika da vide gdje su bili slabi i gdje bi mogli nešto poboljšati.

"To smo ove godine napravili. Ova godina je i godina u kojoj ćemo isprobati nove sposobnosti bespilotne letjelice i dronove. To su sve novi sustavi koji su dodatna vrijednost na ono što već imamo, a to su kamere i ljudski faktor. Ovo ovdje je timski rad jer tu su institucije vatrogastva, DUZS-a, vojske, policije i druge operativne snage koje sačinjavaju sustav domovinske sigurnosti i sustav civilne zaštite”, dodao je Lozančić.

Istaknuo je da je prvi korak u borbi protiv požara preventiva i smanjenje rizika te da je to posao koji se ne vidi jer se radi zimi, kada se čiste šume i putovi i gdje se pripremaju kamere kako bi sve funkcioniralo tijekom godine. Drugi korak je da se informacija o požaru dobije što prije kako bi se moglo reagirati na vrijeme, a treći da se snage brzo moraju prebacivati, koncentrirati, pratiti situaciju i na vrijeme dislocirati, rekao je i dodao da se upravo to radi kroz zapovjedništvo u Divuljama.

Glavni vatrogasni zapovjednik OVZ-a Divulje Slavko Tucaković rekao je kako je posebo zadovoljan što je sada sve na jednome mjestu u operativnom zapovjedništvu. To je, istaknuo je, provedeno, napravljeno, konstruirano i financirano zajedničkim radom ministra unutarnjih poslova, ministra uprave i ravnatelja DUZS-a, a sve na dobrobit svih stanovnika Hrvatske. Odgovarajući na pitanje, rekao je kako je s kontinenta za ovu sezonu od Brijuna do Cavtata stiglo 90 vatrogasaca i 21 vozilo.

Protuzračne snage sudjeluju u protupožarnoj sezoni s kanaderima CL-415, air-traktorima AT-802 i helikopterima Mi-8 MTV. Kopnene snage sudjeluju s osam protupožarnih vodova i 200 posebno uvježbanih pripadnika za intervencije na požarištima s mogućnosti povećanja snaga za još tisuću vojnika. U sezoni sudjeluju i mornaričke snage s dva desantna broda i dvije brze gumene brodice.

Ove je godine prvi put uključen i jedan zrakoplovni sustav bez posade, koji je od 24. srpnja do 10. kolovoza na protupožarnim izviđanjima na nenaseljenim područjima koja nisu pokrivena drugim senzorima.