NAKON DUGO VREMENA U JAVNOSTI

Roditeljska podrška za Kate Middleton: Sestra Pippa izostala s božićne službe

D.A.M.

05.12.2025 u 20:52

Carole i Michael Middleton
Carole i Michael Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Lucy North / PA Images / Profimedia
Bionic
Reading

Obitelj princeze od Walesa pokazala je svoju podršku na događanju koje je postalo jedna od najdražih kraljevskih tradicija – njezinom godišnjem božićnom koncertu božićnih pjesama. Carole Middleton predvodila je dolazak uz svog supruga Michaela i njihovog sina Jamesa Middletona, kojeg je pratila supruga Alizee Thevenet

Princeza od Walesa, Kate Middleton u petak je predvodila svoju obitelj na događaju koji je postao jedna od najdražih kraljevskih tradicija. Riječ je o njezinom godišnjem koncertu božićnih pjesama (ovaj put je tema 'slavljenje ljubavi u svim njezinim oblicima') u Westminsterskoj opatiji u Londonu, a uz nju je bila njezina obitelj.

Majka Carole Middleton izgledala je elegantno u zeleno-plavom kariranom kaputu u ovoj posebnoj prigodi. U modnu kombinaciju je uvrstila parom plavih cipela od brušene kože s visokom potpeticom, a pred fotoreporterima je uz supruga Michaela pozirala sa širokim osmijehom.

Novi dom princa Williama i Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: EPA/montaža Neven Bučević

Ovaj put bez Pippe

I njezina snaha, Alizee bila je chic u predimenzioniranom sakou i hlačama. Međutim, nije bilo ni traga Kateinoj sestri, Pippi Middleton, koja je inače redovita gošća događaja.

Inače, Kate je djetinjstvo provela u brdima Berkshire u blizini Oxforda. Uz roditelje, sestru i brata, odrasla je u kući pod imenom Oak Acre u selu Bucklebury, vrijednoj više od 13.5 milijuna kuna. Roditelji su 1987. godine osnovali tvrtku, a bavili su se prodajom opreme za zabave. Kate, Pippu i Jamesa su poslali u privatne škole.

Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

