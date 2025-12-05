Roditeljska podrška za Kate Middleton: Sestra Pippa izostala s božićne službe

Princeza od Walesa, Kate Middleton u petak je predvodila svoju obitelj na događaju koji je postao jedna od najdražih kraljevskih tradicija. Riječ je o njezinom godišnjem koncertu božićnih pjesama (ovaj put je tema 'slavljenje ljubavi u svim njezinim oblicima') u Westminsterskoj opatiji u Londonu, a uz nju je bila njezina obitelj .

Majka Carole Middleton izgledala je elegantno u zeleno-plavom kariranom kaputu u ovoj posebnoj prigodi. U modnu kombinaciju je uvrstila parom plavih cipela od brušene kože s visokom potpeticom, a pred fotoreporterima je uz supruga Michaela pozirala sa širokim osmijehom .

Ovaj put bez Pippe

I njezina snaha, Alizee bila je chic u predimenzioniranom sakou i hlačama. Međutim, nije bilo ni traga Kateinoj sestri, Pippi Middleton, koja je inače redovita gošća događaja.

Inače, Kate je djetinjstvo provela u brdima Berkshire u blizini Oxforda. Uz roditelje, sestru i brata, odrasla je u kući pod imenom Oak Acre u selu Bucklebury, vrijednoj više od 13.5 milijuna kuna. Roditelji su 1987. godine osnovali tvrtku, a bavili su se prodajom opreme za zabave. Kate, Pippu i Jamesa su poslali u privatne škole.