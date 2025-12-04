IPAK NIŠTA

Vatikansko povjerenstvo protiv ideje da žene budu đakonice

I.H./Hina

04.12.2025 u 15:55

Izvješće je povjerenstvo predalo papi Lavu
Izvješće je povjerenstvo predalo papi Lavu
Visoko vatikansko povjerenstvo glasalo je protiv toga da se katolkinjama dopusti da budu đakonice, zadržavajući praksu Katoličke Crkve da svećenici mogu biti samo muškarci, prema izvješću predanom papi Lavu, koje je objavljeno u četvrtak

Povjerenstvo je sa sedam glasova "za" i jednim "protiv" zaključilo da povijesna i teološka istraživanja "isključuju mogućnost" da se ženama dopusti da služe kao đakonice u ovom trenutku, ali je preporučilo da se to pitanje detaljnije prouči.

Prema izvješću, ocjena povjerenstva o tom pitanju temelji se na snažnom uvjerenju, ali "ne dopušta da se u ovom trenutku donese definitivan zaključak". Pokojni papa Franjo osnovao je dva povjerenstva da prouče mogućnost da žene služe kao đakonice.

Đakoni, za razliku od svećenika, ne mogu služiti misu. Povjerenstva su zasjedala u tajnosti. 

Izvješće objavljeno u četvrtak prvi je put da su rezultati te rasprave objavljeni javnosti. Papa Ivan Pavao II. zabranio je ženama da budu svećenice 1994., ali nije riješio pitanje đakonica. Zagovornici te ideje ističu kao dokaz da su žene bile đakonice u ranim stoljećima Crkve. Jedna od njih, Feba, spominje se kao đakonica u pismu apostola Pavla.

