Vanja Kuluz puštena iz policije, sa sestrom kreće za Italiju

Vanja Kuluz, sestra Nine Kuluz kojoj je Općinski sud u Splitu danas ovršio sina Cesarea Avenatija, a koju je jutros nakon prosvjeda na Pujankama privela policija osumnjičivši je za neovlašteno snimanje, puštena je kući, te će večeras sa sestrom krenuti put Italije

"Policija mi je rekla da po njima nema nikakvog osnova za kazneno djelo, a zapisnik će proslijediti državnom odvjetništvu. Najstrašnije od svega je da oko snimke svi toliko angažirali, da ih više to smeta nego dječak koji plače, vrišti i otima se. Moja sestra svoje dijete nikada neće ostaviti, niti će od njega odustati. I dalje će se za njega boriti i pokušati ga vratiti", rekla je Vanja Kuluz.

Također je rekla je kako je poslije ovrhe sestra "malo došla sebi" i telefonski zvala dječakova oca Alessandra i slala mu poruke kako želi čuti svoje dijete, ali joj se on nije javljao i nije odgovarao na njezine poruke. Dodala je da večeras njih dvije kreću za Italiju gdje njena sestra ima obvezu javljanja svakih 20 dana policiji u Torinu, te će tom prilikom pokušati vidjeti Cesarea. Istaknula je da su joj nećaku već danas u Splitu prilikom ovrhe "punili glavu da se ne brine jer će s njim u Italiju i njegova majka", te da je zadnje što je dječak vikao kada je vidio svog djeda bio poziv "da ga spasi".

"To danas je bilo grozno. Cesare je izveden bos. Otac ga je razvlačio po sobi, pa po stanu i naposljetku po cijelom haustoru da bi ga na kraju ugurao u automobil. Imao je naputak da ga čvrsto zgrabi i vodi. To su ti koji vode računa o interesu djeteta. Tom zločinu su prisustvovale sve institucije savjetovavši pri tom oca kako da to što bolje izvede", ocijenila je Vanja Kuluz.