suradnja s iranom

Trump zaprijetio Kini vrtoglavim carinama: Ako vas uhvatimo na djelu...

I.V./Hina

12.04.2026 u 18:33

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Donald Trump zaprijetio je u nedjelju Kini, jednom od najvažnijih američkih trgovinskih partnera, carinama od 50 posto na robu ako Peking bude vojno pomagao Iranu u ratu na Bliskom istoku

„Ako budu u tome uhvaćeni suočit će se s carinama do 50 posto, što je vrtoglavo“, rekao je američki predsjednik za Fox News.

Trump bi trebao putovati u Peking 14. i 15. svibnja gdje će se sastati sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, nakon što je samit odgođen zbog rata na Bliskom istoku.

CNN je u petak izvijestio da američke obavještajne službe ukazuju da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana.

Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.

uspon i pad

uspon i pad

izbori u mađarskoj

izbori u mađarskoj

izbori u mađarskoj

izbori u mađarskoj

