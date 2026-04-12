Trump zaprijetio Kini vrtoglavim carinama: Ako vas uhvatimo na djelu...

„Ako budu u tome uhvaćeni suočit će se s carinama do 50 posto, što je vrtoglavo“, rekao je američki predsjednik za Fox News.

Trump bi trebao putovati u Peking 14. i 15. svibnja gdje će se sastati sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, nakon što je samit odgođen zbog rata na Bliskom istoku.

CNN je u petak izvijestio da američke obavještajne službe ukazuju da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana.

Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.