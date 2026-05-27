Jandroković se sastao s državnim tajnikom Vatikana: Dotakli se i Stepinca

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom u okviru radnog posjeta Svetoj Stolici, priopćeno je iz Ureda predsjednika Hrvatskoj Sabora
U razgovoru je obostrano potvrđeno kako su odnosi Hrvatske i Svete Stolice izuzetno dobri i prijateljski, utemeljeni na čvrstim i povijesno dugim vezama. Sugovornici su se složili kako je potrebno nastaviti kontinuirani dijalog kroz redovite susrete na visokoj razini koji daju dodatni zamah vrlo dinamičnim i sadržajnim odnosima Hrvatske i Svete Stolice.
Predsjednik Jandroković čestitao je kardinalu Parolinu na primitku odličja Europskog reda za zasluge, priznanju za njegov doprinos europskim integracijama i jedinstvu europskog kontinenta.
U razgovoru su se predsjednik Jandroković i državni tajnik Parolin prisjetili kardinalova posjeta Zagrebu i njegova govora u Hrvatskome saboru u svibnju 2022. godine kad je obilježena 30. obljetnica diplomatskih odnosa Hrvatske i Svete Stolice.
Ujedno je predsjednik Jandroković podsjetio kako se u siječnju iduće godine navršava 35 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice. Izrazio je zahvalnost Svetoj Stolici jer je tijekom Domovinskoga rata pokazivala iskrenu brigu za hrvatski narod, pružajući mu snažnu moralnu potporu u najtežim trenucima novije hrvatske povijesti.
Tijekom razgovora bilo je riječi o aktualnim krizama u svijetu, s osvrtom na situaciju u Ukrajini i trenutno stanje na Bliskom istoku. Jandroković je naglasio nužnost dijaloga i diplomacije na putu prema održivom miru. Obostrano je istaknuta važnost afirmacije međunarodnog prava i multilateralizma koji su u današnjem svijetu pred sve ozbiljnijiim izazovima i prijetnjama. Ujedno, predsjednik Jandroković izvijestio je državnog tajnika o rezultatima hrvatskog predjsedanja Inicijativom triju mora, kao značajnog doprinosa konkretnom jačanju suradnje među državama koje dijele slične ciljeve i vrijednosti.
Razgovaralo se i o proširenju Europske unije na države zapadnog Balkana, pri čemu je navedeno kako Sveta Stolica europsku integraciju toga područja drži iznimno bitnom za cijelu Europu. Govoreći o Bosni i Hercegovini, predsjednik Jandroković istaknuo je kako Hrvatska ostaje kontinuirano angažirana u zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, pri čemu je mogućnost biranja legitimnih predstavnika na svim razinama vlasti ocijenio naročito značajnim. Državni tajnik Parolin ponovio je stajalište Svete Stolice o važnosti promicanja ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda te poticanja što kvalitetnijeg dijaloga među političkim akterima u Bosni i Hercegovini, na dobrobit svih njenih građana.
Zaključno, u svezi s temom proglašenja svetim blaženog kardinala Alojzija Stepinca, predsjednik Hrvatskoga sabora izrazio je nadu kako će do kanonizacije doći što prije, naglasivši kako je to velika želja hrvatskoga naroda.
Tijekom sutrašnjeg dana predsjednik Jandroković sastat će se s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.