Jandroković se sastao s državnim tajnikom Vatikana: Dotakli se i Stepinca

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom u okviru radnog posjeta Svetoj Stolici, priopćeno je iz Ureda predsjednika Hrvatskoj Sabora

U razgovoru je obostrano potvrđeno kako su odnosi Hrvatske i Svete Stolice izuzetno dobri i prijateljski, utemeljeni na čvrstim i povijesno dugim vezama. Sugovornici su se složili kako je potrebno nastaviti kontinuirani dijalog kroz redovite susrete na visokoj razini koji daju dodatni zamah vrlo dinamičnim i sadržajnim odnosima Hrvatske i Svete Stolice. Predsjednik Jandroković čestitao je kardinalu Parolinu na primitku odličja Europskog reda za zasluge, priznanju za njegov doprinos europskim integracijama i jedinstvu europskog kontinenta.

U razgovoru su se predsjednik Jandroković i državni tajnik Parolin prisjetili kardinalova posjeta Zagrebu i njegova govora u Hrvatskome saboru u svibnju 2022. godine kad je obilježena 30. obljetnica diplomatskih odnosa Hrvatske i Svete Stolice. Ujedno je predsjednik Jandroković podsjetio kako se u siječnju iduće godine navršava 35 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske od strane Svete Stolice. Izrazio je zahvalnost Svetoj Stolici jer je tijekom Domovinskoga rata pokazivala iskrenu brigu za hrvatski narod, pružajući mu snažnu moralnu potporu u najtežim trenucima novije hrvatske povijesti.

Gordan Jandroković i Pietro Parolin Izvor: Ured predsjednika Hrvatskog sabora / Autor: Ured predsjednika Hrvatskog sabora





Gordan Jandroković i Pietro Parolin Izvor: Ured predsjednika Hrvatskog sabora / Autor: Ured predsjednika Hrvatskog sabora