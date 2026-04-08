'Iran je strateški ojačao, Trump jedno govori i drugo radi, no treći moćan akter morao bi se zabrinuti'

Donald Trump u posljednji trenutak povukao je svoj 'ultimatum' Iranu, kojemu je prijetio potpunim uništenjem, pa proglasio pobjedu SAD-a uz najavu da će sada 'svi dobro zaraditi'. Slični tonovi stižu i sa suprotne strane: najavljeno dvotjedno primirje za Iran predstavlja vlastiti trijumf te 'neosporiv, povijestan i težak poraz' Trumpove Amerike

Na toj liniji je Putinova Rusija dok Kina – koja je preko posrednika Pakistana nesporno uložila velike napore oko kompromisa dviju strana – diplomatski pozdravlja prekid vatre i rješavanje sukoba političkim sredstvima, otprilike jednako kao Europska unija. Izrael, kao jedan od ključnih aktera sukoba, službeno podržava primirje, ali jednako službeno tumači da se ono neće odnositi na njihove 'operacije u Libanonu', pa su i danas raketirali jug te zemlje. Cijena nafte naglo pala Svejedno, cijena nafte na svjetskim tržištima naglo je pala, a burze su se pokrenule prema gore.

Prethodno je Donald Trump prijetio dosad neviđenim napadom na Iran i 'brisanjem cijele jedne civilizacije', što nitko zapravo nije mogao protumačiti osim što je Bijela kuća službeno demantirala da se referira na atomsku bombu. Navodno je planirao potpuno razoriti civilnu infrastrukturu te zemlje. Istovremeno su se Iranu susjedne zemlje pripremale na neviđenu odmazdu, no tada se – baš kada je Trumpov doomsday device otkucavao posljednje sate – dogodio obrat koji, eto, sve strane zasad tumače kao pobjedu.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL

Radi se o zasad vrlo krhkom dvotjednom primirju, a ono bi osim potpunog prekida vatre trebalo uključivati otvaranje Hormuškog tjesnaca, očito ključne karte u iranskim rukama kojom ne utječu samo na ponašanje izravnih suparnika, nego i na globalno gospodarstvo u cjelini. Pregovori o trajnom miru planirani su za ovaj petak u Pakistanu, a znakovito je to da će američku delegaciju predvoditi potpredsjednik J.D. Vance umjesto radikalnog, ali za mnoge strane nepouzdanog izaslanika Stevea Witkoffa. Zasad se čini da je Iran ipak strateški ojačao dok se SAD našao u nezgodnoj poziciji, tumači za tportal bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Na pitanje je li Trump zapravo povukao svoju prijetnju 'potpunim uništenjem' te je li cijelo vrijeme blefirao ili zaista pobijedio, barem kako on tvrdi, Kovač odgovara: 'Svojom retorikom Donald Trump nastoji zamagliti svoj naum' 'Dovoljno dugo poznajemo Donalda Trumpa kao predsjednika SAD-a, ali još uvijek se mnogi ljudi, pa i oni na visokim dužnostima u politici, bave interpretacijom njegovih izjava. Svojom retorikom Trump nastoji zamagliti svoj naum: on se nikad ne ispričava, ne priznaje krivnju, uvijek napada, proglašava pobjedu i onda kada nije pobijedio, pretjeruje u izričaju koristeći se hiperbolama i uvijek je medijski prisutan. I naravno, Trump žestoko prijeti svojim protivnicima. To je njegova, Trumpova retorika. Treba nastojati pratiti što čini s ogromnom moći američkog sigurnosnog aparata', objašnjava bivši ministar. 'Pokušao je uhvatiti Iran na krivoj nozi i srušiti vlast eliminacijom njezinih najistaknutijih dužnosnika. Eliminiran je i sam vrhovni vođa Ali Hamenei, no Iranci su pokazali veliku otpornost i ostali su na nogama. I kako sada stvari stoje, strateški su ojačali jer kontroliraju Hormuški prolaz. SAD je u vrlo neugodnoj situaciji za jednog hegemona: kako prihvatiti da Iran bude 'gazda' Hormuškog prolaza, a koji pritom narušava sustav petrodolara', pita se Kovač.

+4 Iranci palili američke i izraelske zastave Izvor: EPA / Autor: ABEDIN TAHERKENAREH