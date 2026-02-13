Vakula: Veljača će nam pokazati i svoju zimsku ćud

Detaljna prognoza kaže da će u subotu još u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti osjetno toplije nego što je uobičajeno sredinom veljače, uz slab do umjeren jugoistočnjak, te prijepodne djelomice sunčano, ujutro mjestimice i maglovito, zatim sve oblačnije, uz sve češću kišu.

'Ali samo malo, prolazno i kratkotrajno. Stoga nam se valja prilagoditi najprije subotnjoj iznadprosječnoj toplini, jakom i olujnom jugo, na moru možda i pijavicama te sigurno sve češćoj kiši, na Jadranu i uz njega i obilnijoj, zbog koje su osobito na jugu Hrvatske moguće i urbane i bujične poplave. Zatim hladnijem vremenu, na kopnu gdjekad i 'minusima', osobito u gorju i snijegu, te jakoj i olujnoj buri i tramontani. A već sredinom sljedećeg tjedna velika je vjerojatnost novog zatopljenja', naveo je Vakula.

Većinom suho u prvom dijelu dana, ponegdje uz maglu, pa sve kišovitije poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj, uz temperaturu podjednaku kao na istoku - ujutro od 1 do 4 °C, a danju između 12 i 14 °C. Oko 13 °C oko podneva i na sjevernom Jadranu, a u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre od 7 do 10 °C, kao ujutro uz more, dok će u gorju ujutro biti malo iznad 0 °C. Pritom pretežno oblačno, uz sve češću kišu, ponegdje i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom.



U višem gorju padat će i snijeg, jer poslijepodne stižu zahladnjenje i bura, u noći na nedjelju lokalno na udare i olujna, koja će zamijeniti umjereno i jako jugo. I u Dalmaciji većinom jugo, ponegdje i olujno, te more valovito pa i jače valovito, uz dodatne nevolje i zbog naoblačenja s kišom, mjestimice i obilnijom, praćenom grmljavinom. Moguće su i pijavice. Temperatura zraka ujutro najniža uz more od 7 do 10 °C, u unutrašnjosti od 2 do 5 °C, a danju između 11 i 14 °C. Podjednako razmjerno toplo i na jugu Hrvatske, ali uz narančasto upozorenje - drugi od tri moguća stupnja - jer su lokalno moguće urbane i bujične poplave zbog vrlo vjerojatno često obilnije kiše te jakog i olujnog juga.

Promjenjiva nedjelja

U promjenjivu nedjelju na većini Jadrana bura, na sjevernom dijelu ponegdje i olujna, uz koju, osim povremene kiše, podno Velebita može biti i snijega. Povremene oborine moguće su i u hladniji ponedjeljak, kad će opet zapuhati jugo, a vjerojatno stabilnije i sunčanije od utorka, uz buru i tramontanu. Na kopnu do utorka promjenjivo, gdjekad uz malo kiše, vjerojatnije čak snijega, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj. Bit će osjetno hladnije nego proteklih dana, u nedjelju dodatno i zbog umjerenog, lokalno i jakog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra, zatim i zbog noćnih i jutarnjih "minusa", koji će se pojavljivati od nedjelje navečer.

