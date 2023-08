Vakula upozorava: Stižu pljuskovi, grmljavina, ponegdje i olujno nevrijeme

Već u noći na petak i tijekom petka sa zapada nam stiže nova promjena vremena - česta i obilna kiša, grmljavina, ponegdje i olujno nevrijeme, tuča, na moru gdjegod i pijavice. I pad temperature zraka, koji će još zamjetniji biti u subotu, tijekom koje također prijete opasne vremenske pojave, donosi HRT.

U petak sa zapada sve češći pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i olujno nevrijeme

Osim oblaka, već u noći na sjeverni Jadran i gorsku Hrvatsku stiže i česta, lokalno obilna kiša, uglavnom u obliku pljuskova s grmljavinom. Ponegdje će biti i olujnog nevremena. Jugo će zamijeniti prolazna bura i tramontana. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22 °C, uz more i do 25 °C, a najviša poslijepodnevna od 25 do 28 °C, na otocima i oko 30 °C.