širenje sukoba

Hutiji napali tankere u Crvenom moru: Jedan se zapalio nakon udara projektila

M.Da.

23.07.2026 u 00:02

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Ozan KOSE / AFP / Profimedia
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Hutiji navode da su dva saudijska tankera prekršila pomorsku blokadu

Jemenska pobunjenička skupina Huti izjavila je da je napala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, javlja Sky News.

Tankeri Encelia i Layla bili su meta napada nakon što su prekršili pomorsku blokadu koja je bila na snazi ​, rekao je glasnogovornik skupine u komentarima koje je podijelila iranska novinska agencija IRIB.

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Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) primio je izvješće o incidentu 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog obalnog grada Al Shuqaiq.

Tanker se zapalio nakon što ga je "pogodio nepoznati projektil", ali nije bilo prijavljenih žrtava, priopćio je UKMTO.

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