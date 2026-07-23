Hutiji napali tankere u Crvenom moru: Jedan se zapalio nakon udara projektila

Hutiji navode da su dva saudijska tankera prekršila pomorsku blokadu
Jemenska pobunjenička skupina Huti izjavila je da je napala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, javlja Sky News.
Tankeri Encelia i Layla bili su meta napada nakon što su prekršili pomorsku blokadu koja je bila na snazi , rekao je glasnogovornik skupine u komentarima koje je podijelila iranska novinska agencija IRIB.
Britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) primio je izvješće o incidentu 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog obalnog grada Al Shuqaiq.
Tanker se zapalio nakon što ga je "pogodio nepoznati projektil", ali nije bilo prijavljenih žrtava, priopćio je UKMTO.