Hutiji napali tankere u Crvenom moru: Jedan se zapalio nakon udara projektila

Jemenska pobunjenička skupina Huti izjavila je da je napala dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru, javlja Sky News.

Tankeri Encelia i Layla bili su meta napada nakon što su prekršili pomorsku blokadu koja je bila na snazi ​, rekao je glasnogovornik skupine u komentarima koje je podijelila iranska novinska agencija IRIB.