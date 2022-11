Plenković o Fortenovi: Vidjet ćemo uopće o kome se radi i je li stvarni ulagač ovaj gospodin koji se sada pojavio uz PR agenciju

Premijer Andrej Plenković u Berlinu je sudjelovao na sastanku Berlinskog procesa, nakon čega se obratio novinarima. Odgovorio je na pitanje o prodaji udjela Sberbanke u Fortenovi Saifu Alketbiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 'Kolege iz Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva financija dosta su komentirali na tu temu. No, najvažnija točka je da kompanija funkcionira i funkcionira dobro. Pred našim očima kolabirala je prije pet i pol godina, a da nije intervenirala Vlada s posebnim zakonom i izvanrednom Upravom doživjeli bismo kolaps OPG-ova, dobavljača, radnih mjesta', kazao je Plenković

Premijer je podsjetio da je Vlada izborila iznimku u EU za prodaju udjela Sberbanke do 31. listopada, jer je to kompanija dugo najavljivala i postojao je interes da se to riješi. Postajao je ozbiiljan interes i priprema hrvatskih mirovinskih fondova koji su tražiili odobrenja, a Vlada ih je dala. Na kraju se to nije realiziralo jer se dio suvlasnika u jednom fondu odlučio povući, a premijer je tada tražio da se uključe obavještajci i ispitaju što se događa. 'To je sve bilo neformalno i neslužbeno i nikakvih tu upliva bilo koga sa strane Vlade nije bilo ni na što', dodao je Plenković.

'Ovo što se dogodilo sada je da iz Sberbank nisu nikoga informirali, ni nas ni Upravu Fortenove. Vidjet ćemo uopće o kome se radi, je li transakcija zakonita i da li je stvarni ulagač ovaj gospodin koji se sada intenzivno pojavio u medijiima uz PR agenciju. Moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa. Nama je najbitnije da kompanija normalno funkcionira', kazao je.

Rekao je da i on čita da je gospodin s njim tražio sastanak, ali o tome ne zna ništa jer je bio na samitu u Berlinu.