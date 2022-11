'Prijenos vlasništva Fortenove ne može se obaviti bez odobrenja. Ne uspije li se provesti, moguće da će se sredstva morati vratiti šeiku'

Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić komentirao je navode da arapski investitor želi kupiti udjele Sberbanka u Fortenovi. Ponovio je da Vlada nije znala za transakciju koja se dogodila 31. listopada, te da u nju nisu bila uključena ni državna tijela ni Vlada. Dodao je i da je izgledno da se ta transakcija dogodila u Rusiji

'Do 31. listopada je bilo moguće otkupiti udjel od Sberbanke, a investitori koji su se pojavili sa zahtjevima tražili su odobrenje od hrvatskih tijela. Jedan je bio od mađarskog Indoteka koji smo obrađivali i tražili dodatna obrazloženja. Po drugom zahtjevu bi mirovinski fondovi RH ušli u vlasništvo i otkupili udio Sberbanke. Mi smo sva odobrenja izdali na vrijeme kako bi se transakcija provela, međutim, jedno od mirovinskih osiguranja, AZ, nije pristalo na tu transakciju, odustali su. Ta transakcija je zapravo spriječena i ta odobrenja su prestala važiti, jer do 31. listopada nije došlo do transakcije, kako je dozvoljeno uredbom EU-a', rekao je Matušić, prenosi N1.