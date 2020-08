[UŽIVO] Njemačka širi upozorenja, Capak komentirao Ruse: Bojim se da je puno prerano...

U Hrvatskoj je 115 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru pet osoba

6.54 'Kad bi to bila istina, to bi bila sjajna vijest. Rusi jesu za to sposobni, ali se bojim da je puno prerano, s kliničkim studijima su počeli u lipnju, rano je da bi se cjepivo ispitalo. Ono treba biti sigurno i učinkovito, bojim se da je prekratko prošlo da bi to bilo tako', kaže i dodaje da misli da je nemoguće da do listopada bude testirano na populaciji', komentirao je šef HZJZ-a Krunoslav Capak vijesti iz Rusije. >>> Cijeli članak <<<

6.34 Njemačka je u utorak proširila upozorenje za putovanja u Španjolsku na glavni grad Madrid i Baskiju zbog širenja epidemije Covida-19 u tim područjima, objavilo je njemačko ministarstvo vanjskih poslova. >>> Cijeli članak <<<