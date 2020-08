Capak: Ako se u nekom klubu utvrdi zaraza, svi zaposlenici morat će se testirati

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak kazao je da je za današnji dan prosječna dob novozaraženih 34 godine. Naveo je da je njihova klinička slika je blaga i da ih je većina dobro

'Ima tu i starijih osoba, ali kod većine njih je klinička slika dobra", rekao je Capak u Dnevniku N1 televizije.

Upitan kako održavati mjere u noćnim klubovima kazao je da su preporučili distancu i dezinfekciju.

'Naravno da mladi odlaze u klobe da bi se družili. Zbog toga ih to želimo omogućiti, ali naravno da to sve mora biti novo normalno. Zato smo i dopunili mjeru na način da se na plesnim podijima postave stolovi. Naravno da to nije lako, to je nova normala koje se moramo držati dok je virus tu', ističe Capak i dodaj da ako se u nekom klubu utvrdi izvor zaraze da će se taj će se klub zatvoriti dok se ne provedu protuepidemijske mjere (dezinfekcija prostora) i dok se svi zaposlenici ne testiraju na COVID-19.