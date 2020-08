Što nas čeka najesen? Capak: 'Vjerojatno lošija situacija nego sada'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u Dnevniku HTV-a komentirao je današnju brojku od 91 novozaraženih koronavirusom, što je najveći broj u zadnjih 20-ak dana, a osvrnuo se i na vijest o ruskom cjepivu protiv Covida te na to što nas očekuje najesen u borbi s epidemijom

Što nas čeka najesen, kako će izgledati nastava?

Na to pitanje Capak je odgovorio da nas najesen čeka nešto lošija situacija nego danas jer ćemo biti više u zatvorenim prostorima i jer počinju škola i fakulteti.

'Mi o tome zasad nismo razmišljali, mislimo da je važnije da se ljudi na to naviknu u zatvorenom i da se pripreme najesen kada će to biti obaveza i u nekim drugim prostorima. Na otvorenom to nema puno smisla osim ako se ne radi o nekim susretima i kontaktima. Nošenje maski u svakom slučaju štiti druge od nas', kaže.

Hoće li djeca u školi morati nositi maske?

'O tome se još nije razgovaralo', kaže i ponavlja kako će se sljedeći tjedan odlučivati o tome hoće li djeca ići u škole i koje mjere će biti u školama. 'Bitno je da ćemo mi napraviti mjere', kaže i dodaje kako će se svi događaji razraditi i kako će građani biti informirani na vrijeme.

Komentirao je i rusko cjepivo.

'Kad bi to bila istina, to bi bila sjajna vijest. Rusi jesu za to sposobni, ali se bojim da je puno prerano, s kliničkim studijima su počeli u lipnju, rano je da bi se cjepivo ispitalo. Ono treba biti sigurno i učinkovito, bojim se da je prekratko prošlo da bi to bilo tako', kaže i dodaje da misli da je nemoguće da do listopada bude testirano na populaciji.