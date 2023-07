Milanović: Danima se otvoreno laže o proceduri. Morat ću prekinuti tu nepoštenu igru

Kaže da na summitu nitko ne brine o skubu hrvatskog premijera i predsjednika. “Ovdje se donose odluke bez našeg znanja, to je tako, tako svijet funkcnionira. Ovo nije dječja igra, ovdje se donose odluke koje imaju tektonsko znančenje.”

Osvrnuo se i na zaokret Turske po pitanju ulaska u Europsku uniju. “Erdogan je dobio izbore, pobijedio je tijesno ali je pobijedio. UI zapadnim mainstream medijima vodila se divlja kampanja protiv njega. Mora otići… Ja se s nekim stvarima koje on priča ne slažem uopće. Pa on je u Zagrebu rekao da treba ukinuti daytonski ugovor. Gle druže, kopaš mi po očima. Erdogan traži da Turska uđe u EU? To će biti teško s takvim stavovima. Po čemu Turska da, a Albanija ne? Zaokret je, da. Okrenuo je leđa Putinu”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na potencijalni ulazak Srbije u Europsku niju. “Srbi moraju odlučiti gdje su, što se mene tiče, dobrodošli su, ali moraju odlučiti gdje su.”