Uživajte u suncu jer slijedi promjena vremena

Početkom novoga tjedna uglavnom suho, te barem djelomice sunčano, a sredinom tjedna ponovno oblačnije i promjenljivije, uz povremenu kišu, ponegdje i grmljavinu, donosi u prognozi vremena HRT

U ponedjeljak će biti većinom suho i barem djelomice sunčano.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu barem djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 16 °C, a najviša dnevna između 24 i 26 °C.

Samo malo manje toplo bit će u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Puhat će umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 12 °C, uz obalu između 15 i 18 °C, a najviša dnevna uglavnom od 20 do 25 °C, javlja HRT.