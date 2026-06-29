europa je 'siva zona'

Uzbuna u jednoj članici NATO-a: Rusija bi mogla napasti godinu dana nakon rata u Ukrajini

I.V.

29.06.2026 u 19:24

Ilustracija / Ruska vojska
Ilustracija / Ruska vojska Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
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Nizozemsko Ministarstvo obrane upozorilo je da bi Rusija mogla biti sposobna za ograničenu vojnu operaciju protiv jedne od NATO članica već unutar godine dana nakon završetka rata u Ukrajini

U novoj godišnjoj strategiji ministarstvo ističe da Europa sve više djeluje u ‘sivoj zoni’ između mira i rata te poziva na ubrzanu modernizaciju obrambenih sustava, prenosi Kyiv Post.

Prema dokumentu nizozemskog ministarstva, sigurnosna situacija u Europi više se ne može jasno definirati kao mirnodopska. Umjesto toga, opisuje se kao ‘siva zona’ u kojoj su prisutni hibridni pritisci, vojna prijetnja i politička nestabilnost.

U tom kontekstu upozorava se da bi Rusija mogla relativno brzo obnoviti sposobnosti za ograničene vojne operacije nakon završetka rata u Ukrajini.

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Upozorenja iz NATO-a o mogućem sukobu

Slična procjena dolazi i iz vrha NATO-a. Glavni tajnik Saveza Mark Rutte ranije je upozorio da bi Rusija ‘mogla biti spremna za uporabu vojne sile protiv NATO-a u roku od pet godina’.

I nizozemski dokument naglašava potrebu da saveznici ubrzaju jačanje obrambenih kapaciteta kako bi odgovorili na potencijalne prijetnje u budućnosti.

Fokus na dronove i automatizirane sustave

Kao odgovor na rastuće sigurnosne izazove, Nizozemska planira značajno modernizirati svoje oružane snage. Cilj je da u idućih pet godina barem polovica operativnih kapaciteta bude besposadna, odnosno temeljena na dronovima i autonomnim sustavima.

U tu svrhu vlada planira uspostaviti posebni ‘razvojni laboratorij’ koji će raditi na dizajnu i proizvodnji besposadnih letjelica, uključujući i sustave namijenjene borbi protiv neprijateljskih dronova.

Nizozemska ministrica obrane Dilan Yesilgoz upozorila je da Europa mora ubrzati prilagodbu novim sigurnosnim okolnostima.

‘Pitanje je hoće li Europa i Nizozemska biti dovoljno snažne na vrijeme da zaštite našu slobodu, sigurnost i način života’, poručila je Yesilgoz.

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