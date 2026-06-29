Uzbuna u jednoj članici NATO-a: Rusija bi mogla napasti godinu dana nakon rata u Ukrajini

U novoj godišnjoj strategiji ministarstvo ističe da Europa sve više djeluje u ‘sivoj zoni’ između mira i rata te poziva na ubrzanu modernizaciju obrambenih sustava, prenosi Kyiv Post.

Prema dokumentu nizozemskog ministarstva, sigurnosna situacija u Europi više se ne može jasno definirati kao mirnodopska. Umjesto toga, opisuje se kao ‘siva zona’ u kojoj su prisutni hibridni pritisci, vojna prijetnja i politička nestabilnost.

U tom kontekstu upozorava se da bi Rusija mogla relativno brzo obnoviti sposobnosti za ograničene vojne operacije nakon završetka rata u Ukrajini.