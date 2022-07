Užasnuti ratom, ruski Židovi bježe iz zemlje: Hoće li rat u Ukrajini pokrenuti val antisemitizma

Dok rat već peti mjesec bjesni u Ukrajini, a građanske slobode u Rusiji guše se represivnim metodama, ruski Židovi zabrinuti su da bi uskoro mogli postati mete Kremlja

Vladimir Khanin , izvanredni profesor na izraelskom Sveučilištu Ariel i stručnjak za rusku židovsku dijasporu, rekao je kako procjenjuje da oko trećina Židova koji žive u Rusiji trenutno 'aktivno' izražava svoje protivljenje ratu dok većina 'nije zadovoljna' situacijom, ali su previše uplašeni da bi progovorili. Procjenjuje da samo oko 10 do 15 posto Židova u Rusiji podržava rat - dijelom zato što 70 posto ruskih Židova živi u Moskvi i St. Peterburgu, a većina je 'liberalnija, modernija' i bolje obrazovana od prosječnog Rusa.

Što se duže Putinov rat bude razvlačio, vjerojatnije je to da će tražiti žrtveni jarci, a ruski Židovi itekako su svjesni lekcije iz povijesti o krvavim pogromima koji su se događali u njihovoj zemlji, kao i toga da ti žrtveni janjci često mogu biti oni. I ne bi to bilo prvi put. Tako je atentat na cara Aleksandra II 1881. pokrenuo val antisemitskog nasilja.

U međuvremenu je moskovski glavni rabin Pinchas Goldschmidt , pod pritiskom vlasti da podupre rat, pobjegao iz zemlje dva tjedna nakon početka sukoba. Sada živi u egzilu u Izraelu i rekao je da se ne planira vratiti u Rusiju, no ostat će na svom položaju.

Ilja Jablokov, predavač digitalnih medija na britanskom Sveučilištu Sheffield koji je pisao o antisemitizmu u Rusiji, rekao je da bi antižidovska ksenofobija mogla buknuti u svakom trenutku ako Kremlj to poželi.

Iako se prema istraživanjima život ruskih Židova poboljšao od pada SSSR-a 1991., i dalje je to niska razina. U anketi Levada centra, naprimjer, 45 posto Rusa reklo je da ima pozitivan stav prema Židovima 2021., što je porast u odnosu na 22 posto 2010. Rusi smatraju da su Židovi manjinska skupina 'koja im je najugodnija u blizini' - ali samo njih 11 posto reklo je da su spremni imati prijatelja Židova, što je porast u odnosu na tri posto u 2010.

Užasnuti ratom, mnogi ruski Židovi nastoje pobjeći iz zemlje.

Kao odgovor, Izrael je pojačao svoj specijalizirani program useljavanja dijaspore, poznat kao Aliyah, koji daje državljanstvo onima koji mogu dokazati da su njihovi rođaci Židovi do trećeg koljena. Vrijeme čekanja u lokalnim konzulatima skraćeno je s do devet mjeseci na nekoliko tjedana, prema dužnosniku izraelske vlade uključenom u imigracijski proces, koji je želio ostati neimenovan jer nije ovlašten razgovarati s medijima, piše Politico. Tel Aviv je također dopustio izbjeglicama da podnesu zahtjev za državljanstvo nakon što stignu u Izrael, za što je dužnosnik rekao da se 'velika većina' odlučila za to.

Prema procjenama, oko 165.000 Židova živjelo je u Rusiji 2019. godine, što ih je u to vrijeme činilo šestom po veličini židovskom zajednicom izvan Izraela. U prva tri mjeseca nakon što je Putin pokrenuo svoju invaziju 24. veljače približno 10.000 njih dobilo je izraelsko državljanstvo, rekao je dužnosnik, u usporedbi sa samo 800 u isto toliko mjeseci prije.