Užas u zoološkom vrtu: Trogodišnjeg dječaka namjerno bacio u nastambu s krokodilima

Iz policije su potvrdili da je dijete zadobilo teške tjelesne ozljede dok se nalazilo u kavezu te da su ga u zadnji tren iz nastambe izvukli hrabri zaposlenici zoološkog vrta, spasivši mu život. Mališanu je medicinska pomoć pružena na licu mjesta, nakon čega je hitno prevezen u bolnicu Addenbrooke u Cambridgeu.

Stravičan incident dogodio se u zoološkom vrtu Johnsons of Old Hurst, a policija je na teren izišla u četvrtak rano poslijepodne nakon hitnog poziva hitne pomoći. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se na jeziv zločin – vjeruje se da je dječak napadnut nakon što ga je muškarac namjerno bacio preko ograde u nastambu s grabežljivcima.

"Mališan je i dalje u bolnici i njegovo je stanje stabilno", kratko su priopćili iz policije Cambridgeshirea. Vjeruje se da ga je unutar nastambe napao najmanje jedan krokodil prije nego što su čuvari uspjeli intervenirati.

Uhićen zbog pokušaja ubojstva, ali nije sposoban za ispitivanje

Zbog sumnje na pokušaj ubojstva, policija je odmah uhitila 30-godišnjeg muškarca iz Norfolka. Međutim, iz istrage su procurili bizarni i zabrinjavajući detalji.

Nakon uhićenja, liječnici su procijenili da muškarac "trenutačno nije zdravstveno ni psihički sposoban za policijsko ispitivanje". Zbog toga je pušten na slobodu uz jamčevinu do rujna, dok se ne utvrde sve okolnosti ovog neshvatljivog čina.

Zoološki vrt u kojem se dogodila drama inače je dom za više od 100 životinja, a osim krokodila, tamo se nalaze i bengalski tigrovi, afrički lavovi te medvjedi. Policijska istraga o motivima ovog stravičnog napada se nastavlja.