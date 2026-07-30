Užas u rudniku: U eksploziji poginulo najmanje deset radnika

Najmanje osam rudara je poginulo, a deseci se još uvijek vode kao nestali nakon što je eksplozija u četvrtak zatrpala dijelove rudarskog kompleksa u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, rekao je dužnosnik.
Muhamad Atif, glavni inspektor rudnika u pokrajini, rekao je da se u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa nalazilo 36 osoba.
Njih 28 još uvijek se smatra nestalima u četvrtak navečer, a spasilačke operacije su u tijeku na dubini od 1219 metara, rekao je Atif za Reuters.
'Nadamo se da ćemo pronaći neke rudare žive, ali šanse su male', rekao je.
Nesreća se dogodila u Sorangeu, području u blizini Quette, glavnog grada pokrajine.