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Užas u rudniku: U eksploziji poginulo najmanje deset radnika

Bi. S. / Hina

30.07.2026 u 20:42

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Banaras KHAN / AFP / Profimedia
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Najmanje osam rudara je poginulo, a deseci se još uvijek vode kao nestali nakon što je eksplozija u četvrtak zatrpala dijelove rudarskog kompleksa u pakistanskoj pokrajini Beludžistan, rekao je dužnosnik.

Muhamad Atif, glavni inspektor rudnika u pokrajini, rekao je da se u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa nalazilo 36 osoba.

Njih 28 još uvijek se smatra nestalima u četvrtak navečer, a spasilačke operacije su u tijeku na dubini od 1219 metara, rekao je Atif za Reuters.

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'Nadamo se da ćemo pronaći neke rudare žive, ali šanse su male', rekao je.

Nesreća se dogodila u Sorangeu, području u blizini Quette, glavnog grada pokrajine.

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