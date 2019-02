Uz autocestu od Gospića do Gornje Ploče požar niskog raslinja

Na dijelu dionice A1 između čvora Zadar 1 i čvora Zadar 2 vozi se uz ograničenje brzine od 100 km na sat zbog magle, uz autocestu A1 između čvorova Gospić i Gornja Ploča požar je niskog raslinja, vozi se uz ograničenje brzine 80 km na sat zbog dima i smanjene vidljivosti, izvijestio je u nedjelju jutro Hrvatski auto klub (HAK)

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski.

Zbog potrebe izvođenja radova izgradnje žičare, Sljemenska cesta na dijelu od Ulice Bliznec (Pilana Bliznec) do objekta Stara Lugarnica (smjer iz grada Zagreba prema vrhu Sljeme), od ponedjeljka 18. veljače, do 18. svibnja radnim danom od ponedjeljka do petka od 09,00 sati do 16,00 sati bit će zatvorena za sav promet. Obilazni pravac za vrijeme izvođenja radova bit će: Sljemenska cesta – Bliznec – Markuševečka – Vida Ročića – Miroševečka – Sunekova – Dankovečka – Ulica Dubrava – Zagrebačka – Bistrička – Kašinska – Vugrovečka – Zlatarska - Glavna – Otta Habeka – Kralji – I. Mažuranića – Sv. Matej – Gornja Stubica – Donja Stubica – Stubičke Toplice – Pila – Sljeme – Sljemenska cesta. Prilikom izvođenja radova javni gradski prijevoz putnika odvijat će se prema važećem voznom redu.