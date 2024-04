Usvojena strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka

Ova strategija predložena je gradskim vijećnicima prvi put na sjednici u ožujku, ali su oni tada izrazili neslaganje, prvenstveno zbog prijedloga da garaža gradskog prijevoznika Autotroleja ostane na Školjiću te da se i dogradi, unatoč ranijim najavama da će se cjelokupni prostor Školjića uz Rječinu otvoriti građanima i ukloniti industrijski i komunalni pogoni. Gradonačelnik Marko Filipović tada je povukao točku s dnevnog reda.

Do sjednice u četvrtak pronađeno je novo rješenje za gradnju Autotrolejove baze za vozila za alternativni pogon u Ulici Milutina Barača na Mlaki. Taj prostor zadovoljava sve sigurnosne standarde, a u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji podrazumijevaju zamjenu tog gradskog prostora za objekt u kojem je zapušteni bazen Školjić, do sad u Autotrolejovu vlasništvu, rečeno je.

Na novoj lokaciji moglo bi se parkirati 50-tak autobusa, a ostatak autobusa ostao bi do daljnjeg na Školjiću, rekao je direktor KD Autotrolej Robert Mrvčić.

"Temeljem rasprave na sjednici Gradskog vijeća u veljači, u rekordnom roku pristupili smo iznalaženju alternative, kako bismo ipak mogli povući 55 milijuna eura za projekte planirane na područje Urbane aglomeracije Rijeke i pronašli ovo rješenje, koje je i prije bilo spominjano“, rekao je gradonačelnik Filipović.

"Krajnji je cilj izmještanje garaže i svega onoga što garaža podrazumijeva, sa Školjića. U kojem će to vremenskom periodu biti, to ćemo vidjeti. To ovisi o prostorno-planskoj dokumentaciji i pronalaženju druge lokacije. Shvatimo ovo kao prvi korak, a u nekom sljedećem koraku doći će do iseljenja i revitalizacije cijelog tog područja, kako je i zamišljeno GUP-om“, zaključio je Filipović.