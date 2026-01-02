Lukavi Ukrajinci obmanuli Ruse: Lažirali smrt vojnog zapovjednika i pokupili nagradu od pola milijuna dolara

Vojna obavještajna služba Ukrajine (HUR) lažirala je smrt Denisa Kapustina, zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), i preuzela nagradu koju je za njegovu likvidaciju ponudila ruska obavještajna služba, otkrio je na prvi dan nove godine načelnik HUR-a Kirilo Budanov
'Dobrodošao natrag u život', poručio je Budanov u videosnimci objavljenoj na Telegramu, čestitajući Kapustinu i obavještajnom timu koji je sudjelovao u operaciji.
Preokret dolazi nakon što je 27. prosinca objavljeno da je Kapustin, poznat pod ratnim imenom „White Rex”, poginuo tijekom borbene misije u Zaporiškoj oblasti. U jučerašnjoj izjavi HUR je naveo da su te informacije bile dio složene specijalne operacije kojom su zavarali ruske obavještajne službe, navodi Kyiv Independent.
Ruska obavještajna služba, tvrdi HUR, naručila je njegovo ubojstvo i ponudila nagradu od 500.000 dolara za njegovu likvidaciju. 'Naša strana je također pokupila sredstva koja je ruska obavještajna služba predvidjela za izvršenje tog zločina', rekao je zapovjednik specijalne postrojbe „Timur“ u videu obraćajući se Budanovu.
'Trenutno se zapovjednik RDK nalazi na teritoriju Ukrajine i priprema se za nastavak izvršavanja dodijeljenih zadataka', dodao je. Budanov je Kapustina dočekao tijekom brifinga. 'Prije svega, gospodine Denis, čestitam vam na povratku u život. To je uvijek zadovoljstvo. Drago mi je što su sredstva predviđena za vaše ubojstvo iskorištena za potporu našoj borbi', rekao je Budanov.
Kapustin je izjavio da njegovo privremeno odsustvo nije utjecalo na djelovanje jedinice i potvrdio spremnost da nastavi zapovijedati Ruskim dobrovoljačkim korpusom. 'Moje privremeno odsustvo nije utjecalo na kvalitetu ni uspješnost borbenih zadataka. Spreman sam otići na područje djelovanja i nastaviti zapovijedati RDK-om', rekao je.
Što je RDK?
Ruski dobrovoljački korpus, kojim zapovijeda Kapustin, izveo je više prekograničnih upada na teritorij Rusije, u Belgorodsku i Kursku oblast, tijekom 2023. i 2024. godine. Djelovao je zajedno s drugim antiputinovskim formacijama povezanima s ukrajinskim obrambenim i sigurnosnim strukturama, poput Legije „Sloboda za Rusiju“ i Sibirske bojne.
Javno otkrivanje operacije predstavlja drugi poznati slučaj u kojem su proukrajinski akteri lažirali vlastitu smrt na štetu Moskve.
U svibnju 2018. ruski novinar Arkadij Babčenko, poznat po svom protivljenju režimu predsjednika Vladimira Putina, inscenirao je vlastitu smrt uz pomoć Sigurnosne službe Ukrajine (SBU).
Kasnije je otkriven kao živ na konferenciji za novinare u Kijevu, nakon koordinirane operacije usmjerene na prikupljanje dokaza o planiranom atentatu, nakon što su se pojavile indicije da ruski operativci doista pripremaju njegovo ubojstvo.