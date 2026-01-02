Lukavi Ukrajinci obmanuli Ruse: Lažirali smrt vojnog zapovjednika i pokupili nagradu od pola milijuna dolara

Vojna obavještajna služba Ukrajine (HUR) lažirala je smrt Denisa Kapustina, zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RDK), i preuzela nagradu koju je za njegovu likvidaciju ponudila ruska obavještajna služba, otkrio je na prvi dan nove godine načelnik HUR-a Kirilo Budanov

'Dobrodošao natrag u život', poručio je Budanov u videosnimci objavljenoj na Telegramu, čestitajući Kapustinu i obavještajnom timu koji je sudjelovao u operaciji. Preokret dolazi nakon što je 27. prosinca objavljeno da je Kapustin, poznat pod ratnim imenom „White Rex”, poginuo tijekom borbene misije u Zaporiškoj oblasti. U jučerašnjoj izjavi HUR je naveo da su te informacije bile dio složene specijalne operacije kojom su zavarali ruske obavještajne službe, navodi Kyiv Independent.

A major failure for Russian intelligence: RVC commander Denis Kapustin remains alive, and the $500,000 reportedly paid for his “elimination” will now go toward reinforcing Ukraine’s Defence Intelligence special forces.



Kyrylo Budanov publicly welcomed Kapustin back. pic.twitter.com/Jbnc0jB3ZS — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) January 1, 2026

Ruska obavještajna služba, tvrdi HUR, naručila je njegovo ubojstvo i ponudila nagradu od 500.000 dolara za njegovu likvidaciju. 'Naša strana je također pokupila sredstva koja je ruska obavještajna služba predvidjela za izvršenje tog zločina', rekao je zapovjednik specijalne postrojbe „Timur“ u videu obraćajući se Budanovu.

'Trenutno se zapovjednik RDK nalazi na teritoriju Ukrajine i priprema se za nastavak izvršavanja dodijeljenih zadataka', dodao je. Budanov je Kapustina dočekao tijekom brifinga. 'Prije svega, gospodine Denis, čestitam vam na povratku u život. To je uvijek zadovoljstvo. Drago mi je što su sredstva predviđena za vaše ubojstvo iskorištena za potporu našoj borbi', rekao je Budanov. Kapustin je izjavio da njegovo privremeno odsustvo nije utjecalo na djelovanje jedinice i potvrdio spremnost da nastavi zapovijedati Ruskim dobrovoljačkim korpusom. 'Moje privremeno odsustvo nije utjecalo na kvalitetu ni uspješnost borbenih zadataka. Spreman sam otići na područje djelovanja i nastaviti zapovijedati RDK-om', rekao je.