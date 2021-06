Ublažavanje mjera: Već od sutra sve radi do ponoći, nove mjere i na granicama. Stožer poručio: Izbjegavajte javna gledanja utakmica na Euru!

Za konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite bit će riječi o novom mogućem popuštanju epidemioloških mjera, ali i o nastavku cijepljenja. Epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi vrijede do utorka, 15. lipnja

Davor Božinović kazao je da su vijesti optimistične oko broja zaraženih, no s druge strane su izvješć da ima dijelova svijeta gdje se ponovno širi zaraza. U Europi je situacija bolja, no ne smijemo se nikako opustiti i prestati odgovorno ponašati', poručio je.

U Belgiji je u jednom domu za starije gdje je 60 do 70 štićenika oboljelo, a 11 umrlo. Svi su bili cijepljeni, no imali su brojne komorbiditete. 10, 15 članova osoblja je inficirano.

Stožer je nakon višednevnog analizirao mjere i produljene su mjere oko javnog prijevoza i rada trgovina. Što se tiče prelaska granice, izmijenjeni su neki tehnički detalji. Ulazak u RH osobama iz EU, a koje su cijepljene s dvije doze cjepiva, bit će im omogućen ulazak čim su cijepljeni drugom dozim, a ne moraju čekati 14 dana.

Do značajnijeg ublažavanja došlo je u odluci o ograničavanju okupljanja. Tu se radi o radnom vremenu ugostiteljskih objekata koji su bili ograničeni do 23 sata. Od večeras će moći raditi do 24 sata, i ugostiteljski objekti, ali i pekarnice, kasina i javna događanja i manifestacije.

Ukinula bi se zabrana treniranja i natjecanja u zatvorenim prostorima pa i u školskim dvoranama s obzirom da završava školaska godina. Moći će se održavati i konferencije i kongresi.

Sve više će se širiti broj i vrsta događanja na kojima će se moći biti uz neke uvjete. Otvara se mogućnost da se slično kao i na svadbama, za kina, izložbe, koncerte, može se organizirati događanja i bez strogog pridržavanja mjera ako će biti prisutne osobe koje su primile dvije doze cjepiva, oni koji su preboljeli bolest u zadnjih 180 dana ili su preboljele i cijepile se jednom dozom ili su u zadnjih 48 sati bili negativni na brzom testu, ili 72 sata PCR testom.

U odluci se daje preporuka jedinicama lokalne i regionalne samouprave da se nne organizraju okupljanja većeg broja osoba, posebice masovnog gledanja nogometnih utakmica.

Najavio striktni nadzor takvih okupljanja i mogućnost sankcioniranja.

Što se tiče okupljanja, ostaje mjera od sto ljudi.

Na pitanje zašto kafići ostaju zatvoreni u unutranjim prostorima, Capak je kazao da moramo razumijeti da nam brojke padaju i da moramo biti zadovoljni, no da smo u osjetljivom razdoblju jer su se ljudi opustili jer je toplo vrijeme, puno se ljudi cijepilo. Naročito je osjetljivo zbog europskog nogometnog prvenstva jer kada bi otvorili kafiće, ne bi bila moguće kontroliranje epidemioloških mjera.

Što se tiče covid potvrda, Božinović je kazao da za svaku tehnološku novost treba neko vrijeme da se ljudi senzibiliziraju. Izdano je 127 tisuća tih potvrda, ali puno veći bazen ljudi ima mogućnost da ih dobije.'Zato smo mi za neke događaje iz kulture, gdje je bilo ograničenje četiri kvadrata po osobi. No organizator može ići i ispod toga ukoliko organizira događaj za osobe koje su ispunije jedan od tri uvjeta. To je prijelazno razdoblje. Od 1. srpnja planiramo da se sve to dokazuje isklučivo digitalnim potvrdama. Do tada će se moći i s potvrdama liječnika', objasnio je.

Na pitanje o gledanju utakmica na trgovima, a za Zagreb je takvo događanje najavljeno, Božinović je kazao da nastoje utjecati na svjest svih, pogotovo odgovornih osoba. Preporuka je svima koji to planiraju raditi, da to ne rade. Ne vidimo načina kako bi se to radilo, a da se ne krše epidemiološke mjere.

Na terasama će se moći pratiti utakmice, s tim da će se nadgledati da se to ne pretvori u nešto nekontrolirano. Svima nam je jasno i sjećamo se ranijih prvenastava, n otada nije bila epidemija. Ne možemo se pinašati na način da zbog takvih događaja nam počnu rasti slučajevi i da nam šteta nadmaši zadovoljstvo od sat-dva vremena', kazao je.

Na pitanje mogu li osobe cijepljene u Srbiji dobiti covid potvrdu, Capak je kazao da ako osoba ima potvrdu, da će mu HZJZ to prepisati i onda će moći izdati potvrdu.

Razmak između stolova u ugostiteljskim objektima od tri metra, mi se tga razmaka moramo držati. Jučer smo ponovno o tome razgovarali, no nismo još odlučili, ali mislimo da ćemo razmak smanjiti na dva i pol metra.

Opći je zaključak da se nizi stimulacijom niti penalizacijom ne može značajno utjecati na postotak cijepljenja iako su pojedine županije razmatrale financijeske nagrade za cijepljenje, kazao je Beroš.

Capak je dodao da se mijenja paradigma i ide se prema ljudima, mobilni timovi će ići na teren cijepiti. Najavio je da će se u Zgarebu organizirati probni koncert bez mjera samo za one koji ispunjavaju tri uvjeta s covid potvrda.

Capak je kazao da će uvesti dobivanje potvrde o preboljenju ako je osoba testirana brzim testom, no da se to u Europi ne priznaje.

Istra je pripremila 70 testnih mjesta za brze testove za one koji nisu cijepljeni.

Na pitanje koliko je osoba cijepljenih s dvije doze ipak zaraženo, Capak je kazao da je oboljelo 800 osoba, 80 od njih je hospitalizirano i nitko nije umro. 8000 ljudi oboljlo je s prvom dozom, 800 ih je hospitalizirano, no nitko nije umro.

Testiranje je vezano za troškove koje netko treba pokriti. U ovom trenutku će niska cijena brzim testovima biti na svim mjestima. Ako se netko cijepi, neće se trebati testirati, poručio je Capak.

Na pitanje o maturalnim zabavama, Capak je kazao da nisu još razmišljali o tome, no da će razmisliti i napraviti preporuke i za to.

Na pitanje o tome zašto se u Čileu brzo pune bolnice unatoč visokoj proceijpljenosti, Markotić je kazala kako je tamo velik broj ljudi cijepljen kineskim cijepovom koje ne štiti dobro.