Kafići će od utorka raditi do ponoći, ali i dalje samo na terasama

Nakon velikog popuštanja epidemioloških mjera očekuju se daljnje relaksacije, piše u petak Jutarnji list, navodeći da će kafići od utorka raditi do pomoći, ali i dalje samo na terasama

Sugovornici kažu kako ipak trebamo biti u korak s turističkom sezonom i omogućiti našim i stranim gostima da, koliko je god to moguće, uživaju u ljetu.

Kako sada stvari stoje, doznaje dnevnik, neće biti popuštanja u smislu otvaranja unutarnjih dijelova kafića jer smatraju da je to epidemiološki dosta riskantno, a i većina kafića ima terase na kojima gosti ipak mogu biti bez većih ograničenja, a ugostitelji mogu raditi.

Razmatra se i moguće povećanje broja okupljenih koje je sada ograničeno na stotinu, ali i to je upitno. Naravno, ako dođe do povećanja broja, to će biti uz pridržavanje epidemioloških mjera distance, nošenja maski i drugih propisanih mjera.

S druge strane i jučer su se vodili razgovori oko tzv. covid-putovnice, odnosno njezina korištenja unutar granica naše zemlje. Sugovornici Jutarnjeg lista bliski Stožeru kažu da se vode posljednji razgovori gdje bi se sve takve potvrde koristile i na koji način bi to bilo najjednostavnije.

Popis takvih događanja se radi, ali u globalu ticao bi se svih okupljanja na kojima se očekuje veći broj ljudi i koji bi se smatrali događajima visokog rizika. Tu, kažu sugovornici, svakako spadaju koncerti, festivali, ali i sportska događanja.

Očekuje se da bi se s potvrdom na takva događanja moglo početi odlaziti 1. srpnja, no i dalje se govori da bi trebao biti napravljen pilot-projekt, poput koncerta na kojem bi se vidjelo kako funkcionira na većem broju ljudi nego što je to bilo na projektu svadbe, donosi Jutarnji list.