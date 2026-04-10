zločinačko udruženje

USKOK razbio narko-mrežu: 25 optuženih, otkriveno kako su 'okrenuli' skoro dva milijuna eura

I.J.

10.04.2026 u 09:15

Droga, ilustracija
Droga, ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Miljevic / PIXSELL/PIXSELL
Uskok je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska i jednog slovenskog državljanina optuženih da su u sklopu zločinačkog udruženja preprodavali razne vrste droga i pritom zaradili najmanje 1,7 milijuna eura. Kako je izvijestio Uskok, optužnicom su obuhvaćene osobe u dobi od 32 do 62 godine, a tereti ih se za zločinačko udruživanje, preprodaju droge te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Optužnicom se 41-godišnjaku i 42-godišnjaku stavlja na teret da su, od lipnja 2020. do lipnja 2021., na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, kao i više drugih za sada nepoznatih osoba radi kontinuirane nabave droge te njezinog prijevoza, skladištenja i daljnje preprodaje.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv 24 hrvatska državljana (1985., 1984., 1982., 1980., 1975., 1989., 1964. 1994., 1986., 1991., 1983., 1989., 1986., 1989., 1994., 1994., 1989., 1992., 1987., 1994., 1984., 1985., 1982., 1984.) i jednog slovenskog državljanina (1993.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te poticanja na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. godine na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi za sebe i druge kontinuiranom nabavom heroina, kokaina, hašiša i droge konoplje te prijevozom, skladištenjem i daljnjom preprodajom droge na ilegalnom narko-tržištu, sukladno dogovoru, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike, kao i više drugih za sada nepoznatih osoba. Potom su okrivljenici, u okviru dogovorenog plana, ispunjavali namijenjene im zadaće radi ostvarenja cilja zločinačkog udruženja uspostavom cjelokupnog nabavnog i distribucijskog lanca trgovine drogom.

Tako su I. i II. okr. dogovorili nabavu, prijevoz i isporuku heroina, kokaina, hašiša i droge konoplje tzv. „skank“, amfetamina i droge MDMA koju su prema njihovim uputama za sada nepoznate osobe dopremale u Hrvatsku radi daljnje preprodaje. Nakon dopremanja droga je skrivana i skladištena kod I., III. i VIII. okr., da bi ju potom ostali okrivljenici preuzimali, sukladno svojim ulogama i prema uputama pakirali i preuzimali novce od kupljene droge. Pritom je XI. okr. drogu osobnim vozilima prevozila za unaprijed dogovorene novčane iznose u rasponu od 150,00 do 1.400,00 eura radi daljnje preprodaje na ilegalnom narko-tržištu i to, prema uputama I. okr., kupcima (IV. do VII. okr.), a prema uputama II. okr. kupcima (XII. do XIV., XVI. do XXIV. okr.), dok je XI. okr. nakon isporuke droge kupcima, također po uputi II. okr., preuzimala od njih novac i predavala ga XV. okr. koja je dijelom novca dobivenog prodajom droge plaćala dobavljače.

Pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400,00 eura

Na opisani način je nabavljeno i preprodano najmanje sedam kilograma i 550 grama kokaina, 26 kilograma i 400 grama heroina, 10 kilograma i 500 grama amfetamina, 409 kilograma droge konoplje, 83 kilograma tzv. „skunka“, sedam kilograma hašiša i 6500 komada tableta MDMA, čime su si okrivljenici pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400,00 eura, koju su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama.

Osim toga se II. okr. stavlja na teret da je, od 25. siječnja 2021. do 24. veljače 2021. u Zaprešiću, s ciljem izazivanja požara, u više navrata zatražio od za sada nepoznate osobe da zbog sukoba s jednom osobom zapali vozilo koje koristi. Nepoznata osoba je pristala na traženje II. okr. te je 24. veljače 2021. oko 01,00 sat na parkirališnom prostoru ispred ulaza u jednu stambenu zgradu zapalila navedeno vozilo, znajući da se požar može proširiti na druga parkirana vozila, što se i dogodilo jer je plamen zahvatio nekoliko drugih vozila, dok je daljnje širenje požara na druga parkirana vozila i stambeni objekt spriječeno hitnom intervencijom vatrogasaca.

Također se XI. okr. tereti da je, točno neutvrđenog dana, najkasnije 21. prosinca 2021. u Rijeci, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, jednoj osobi prodala najmanje 8 paketića droge konoplje ukupne težine 6,48 kilograma, koja droga je 22. prosinca 2021. pronađena kod te osobe.

digitalno evidentiranje

digitalno evidentiranje

Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
gužva u prometu

gužva u prometu

Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

