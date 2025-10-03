USKOK u akciji: Pokrenuta istraga protiv načelnika općine Jelenje, evo za što ga terete

'USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave primorsko-goranske, donio rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1977.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

O pokretanju istrage izvijestili su na službenoj internetskoj stranici, ne navodeći identitet, no poznato je da je načelnik općine Jelenje u trećem mandatu Robert Marčelja. Priopćenje USKOK-a donosimo u nastavku:

Osnovano se sumnja da je okrivljenik, u razdoblju od 5. studenoga 2020. do 14. travnja 2022. u Jelenju i Rijeci, kao načelnik Općine Jelenje (dalje: Općina) poduzeo radnje u cilju da jednoj osobi onemogući naplatu potraživanja od komunalnog društva kojeg je osnivač Općina, a okrivljenik jedini član skupštine (dalje: prvo društvo), a koje potraživanje u iznosu od 213.960,57 kuna s pripadajućim zateznim kamatama je ta osoba ostvarila na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Rijeci.

Tako je okrivljenik, prije nego što je 20. travnja 2020. ta osoba podnijela zahtjev FINA-i za izravnu naplatu pravomoćnog potraživanja, inicirao i ishodio od općinskog vijeća Općine donošenje odluke o osnivanju novog komunalnog društva (dalje: drugo društvo), predočivši članovima općinskog vijeća kako je osnivanje novog komunalnog društva potrebno radi neometanog pružanja komunalnih usluga. Na temelju takve odluke je okrivljenik poduzeo radnje radi osnivanja drugog društva te je kao zastupnik osnivača društva Općine Trgovačkom sudu u Rijeci u izvanparničnom postupku podnio izjavu o nepostojanju nepodmirenih dugovanja koju je prethodno potpisao i ovjerio službenim pečatom, a svoj je potpis dao ovjeriti kod javnog bilježnika, iako je znao da prvo društvo ima naprijed navedenu nepodmirenu obvezu.

Nakon osnivanja drugog društva, okrivljenik je od općinskog vijeća Općine ishodio izmjenu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine, prema kojoj se obavljanje komunalnih djelatnosti koje je obavljao prvo društvo povjerava novoosnovanom drugom društvu. Potom je imovinu i poslovanje prvog društva prenio na drugo društvo koje je, nakon zaključenog stečajnog postupka, 15. lipnja 2022. brisano iz sudskog registra.

Na opisani način okrivljenik je, koristeći se dvostrukom ulogom općinskog načelnika i jedinog člana skupštine dvaju društava, jednoj osobi onemogućio naplatu potraživanja koja je ostvarila prema prvom društvu i tako joj prouzročio štetu u iznosu od najmanje 28.397,45 eura uvećanom za pripadajuće zatezne kamate', izvijestili su iz USKOK-a.