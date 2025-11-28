sumnja u korupciju

Uskok ispitao Mikulića, očekuju se odluke o istrazi i pritvoru

Bi. S. / Hina

28.11.2025 u 21:07

Andrija Mikulić
Andrija Mikulić Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulića ispitan je u petak navečer zbog sumnju u korupciju u sjedištu Uskoka koji treba objaviti hoće li protiv njega i suosumnjičenika pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor

Mikulić je u četvrtak, nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja u lovištu u sisačko-moslavačkoj županiji, prenoćio u policijskom pritvoru. U petak je ispitan u Uskoku kao i trojica njegovih suokrivljenika, a u međuvremenu su istražitelji dovršili pretragu njihovih domova, ureda i automobila.

Uz Mikulića je uhićen njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.

Andrija Mikulić doveden u USKOK Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

Uskok Mikulića, kako se doznaje, sumnjiči da je primio 120.000 eura mita koje je navodno podijelio s Krasićem, osumnjičenim da je s Mikulićem pogodovao vlasnicima kamenoloma u Zagorju Ivici Vugrincu i Goranu Večkoviću.

Razgovori i sastanci osumnjičenika tajno su nadzirani od rujna prošle godine pa su istražitelji, kako se doznaje, uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.

Mediji su u četvrtak, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek.

