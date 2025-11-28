Turudić o uhićenju Mikulića: 'Radi se o ozbiljnim optužbama'

Turudić je kazao da se ovdje radi o koruptivnim djelima visokopozicioniranih osoba, odnosno četvorice okrivljenika. Dodao je i da se u takvim slučajevima uvijek radi o ozbiljnim optužbama.

'Može se reći da je ovo jedna od medijski najeksponiranijih akcija, upravo zbog imena okrivljenika', kazao je Turudić za RTL.

Na pitanje je li Mikulić uhićen u lovu zbog opasnosti da pobjegne u BiH, Turudić odgovara da je za to čuo iz medija:

'Nemam pojma. Uhićen je u lovu jer je bio u lovu. Mi smo jučer, u rano jutro oko 8/pola 9 tražili ukupno 20-ak naloga od Županijskog suda u Zagrebu. Kada smo ishodili naloge, krenuli smo u realizaciju. Pokušali smo utvrditi gdje su osobe, utvrdili smo da se nalazi u lovu i onda smo pristupili realizaciji. Dakle, sve je bilo uobičajeno', kazao je Turudić.