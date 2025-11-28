korupcijski slučaj

Turudić o uhićenju Mikulića: 'Radi se o ozbiljnim optužbama'

M. Šu.

28.11.2025 u 19:35

Ivan Turudić
Ivan Turudić Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic
Bionic
Reading

O USKOK-ovoj akciji, u kojoj je uhićen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, za RTL je govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić

Turudić je kazao da se ovdje radi o koruptivnim djelima visokopozicioniranih osoba, odnosno četvorice okrivljenika. Dodao je i da se u takvim slučajevima uvijek radi o ozbiljnim optužbama.

'Može se reći da je ovo jedna od medijski najeksponiranijih akcija, upravo zbog imena okrivljenika', kazao je Turudić za RTL.

Na pitanje je li Mikulić uhićen u lovu zbog opasnosti da pobjegne u BiH, Turudić odgovara da je za to čuo iz medija:

'Nemam pojma. Uhićen je u lovu jer je bio u lovu. Mi smo jučer, u rano jutro oko 8/pola 9 tražili ukupno 20-ak naloga od Županijskog suda u Zagrebu. Kada smo ishodili naloge, krenuli smo u realizaciju. Pokušali smo utvrditi gdje su osobe, utvrdili smo da se nalazi u lovu i onda smo pristupili realizaciji. Dakle, sve je bilo uobičajeno', kazao je Turudić.

vezane vijesti

Tajming smjene

Oporbeni zastupnici poručili su da ih nije iznenadila vijest o uhićenju Andrije Mikulića. Tvrde i da je Andrej Plenković ranije dobio informacije o uhićenju, zbog čega je Mikulića smijenio s mjesta glavnog državnog inspektora.

Andrija Mikulić doveden u USKOK
  • Andrija Mikulić doveden u USKOK
  • Andrija Mikulić doveden u USKOK
  • Andrija Mikulić doveden u USKOK
  • Andrija Mikulić doveden u USKOK
  • Andrija Mikulić doveden u USKOK
    +6
Andrija Mikulić doveden u USKOK Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

'Oni uvijek isto pričaju, valjda ništa drugo ne znaju pričati, samo o tome pričaju. Žalosno je kad neki ljudi traže zrno u tuđem oku, a ne vide kladu u svom oku. Mogli bismo o tajmingu govoriti i u drugim predmetima. Ali uvjeravam vas da DORH, odnosno USKOK, nikada ne vodi računa ni o kakvom tajmingu. Svaki datum se može proizvesti kao neki tajming. To što je prvookrivljeni uhićen dan kad je smijenjen je čisto. Ja nemam raspored odluka Vlade i to sam saznao u večernjim satima iz medija', tvrdi Turudić.

vezane vijesti

Osvoji ulaznice dinamo - hajduk

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
protivno zakonu

protivno zakonu

Evo što je Plenković rekao o Thompsonovoj bespravnoj gradnji u Čavoglavama
AUTOM PO GRADU

AUTOM PO GRADU

Zagrepčani, sami ste si krivi: Nevjerojatne brojke otkrivaju uzroke prometnog kolapsa u metropoli
cure detalji istrage

cure detalji istrage

Otkriveno zašto je Uskok požurio uhititi Mikulića u lovu, uhićeni o mitu pričali preko telefona?

najpopularnije

Još vijesti