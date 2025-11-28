Turudić o uhićenju Mikulića: 'Radi se o ozbiljnim optužbama'

O USKOK-ovoj akciji, u kojoj je uhićen bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, za RTL je govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić
Turudić je kazao da se ovdje radi o koruptivnim djelima visokopozicioniranih osoba, odnosno četvorice okrivljenika. Dodao je i da se u takvim slučajevima uvijek radi o ozbiljnim optužbama.
'Može se reći da je ovo jedna od medijski najeksponiranijih akcija, upravo zbog imena okrivljenika', kazao je Turudić za RTL.
Na pitanje je li Mikulić uhićen u lovu zbog opasnosti da pobjegne u BiH, Turudić odgovara da je za to čuo iz medija:
'Nemam pojma. Uhićen je u lovu jer je bio u lovu. Mi smo jučer, u rano jutro oko 8/pola 9 tražili ukupno 20-ak naloga od Županijskog suda u Zagrebu. Kada smo ishodili naloge, krenuli smo u realizaciju. Pokušali smo utvrditi gdje su osobe, utvrdili smo da se nalazi u lovu i onda smo pristupili realizaciji. Dakle, sve je bilo uobičajeno', kazao je Turudić.
Tajming smjene
Oporbeni zastupnici poručili su da ih nije iznenadila vijest o uhićenju Andrije Mikulića. Tvrde i da je Andrej Plenković ranije dobio informacije o uhićenju, zbog čega je Mikulića smijenio s mjesta glavnog državnog inspektora.
'Oni uvijek isto pričaju, valjda ništa drugo ne znaju pričati, samo o tome pričaju. Žalosno je kad neki ljudi traže zrno u tuđem oku, a ne vide kladu u svom oku. Mogli bismo o tajmingu govoriti i u drugim predmetima. Ali uvjeravam vas da DORH, odnosno USKOK, nikada ne vodi računa ni o kakvom tajmingu. Svaki datum se može proizvesti kao neki tajming. To što je prvookrivljeni uhićen dan kad je smijenjen je čisto. Ja nemam raspored odluka Vlade i to sam saznao u večernjim satima iz medija', tvrdi Turudić.