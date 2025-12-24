Ured za Hrvate dodijelio financije organizacijama u dijaspori: 50 tisuća eura za katoličku misiju

Sedam tisuća eura manje, tj. 43.000 eura, Ured je dodijelio Hrvatskoj građanskoj udruzi Jadran iz Argentine za proslavu obljetnice hrvatskih institucija i očuvanje hrvatskog identiteta u toj južnoameričkoj državi.

Šest programa, odnosno njihovi predlagatelji, dobili su po 40.000 eura. To su Hrvatski dom iz Mendoze u Argentini za jačanje veza s drugim hrvatskim udrugama u regiji, Sportski klub Estadio Croata iz Čilea za unaprjeđenje prostora, Socijalna katolička udruga sv. Leopolda Mandića iz Bolivije za program Mobilnost za solidarnost, tj. za nabavku vozila za potrebe te Udruge. Isti iznos dobili su i Hrvatska župa sv. Jeronima iz Chicaga i Hrvatska katolička misija iz Londona za obnovu župnog centra, odnosno kuće misije te tvrtka Revelin Media iz Njemačke za organizaciju 20. obljetnice Domovnice, Izbora najpopularnijih Hrvata izvan domovine.

Za sedam udruga i isto toliko programa, Ured je dodijelio po 35.000 eura. Među njima je i Počasni bleiburški vod iz Austrije za obilježavanje 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda u Austriji i dogradnju kapelice na Bleiburškom polju.