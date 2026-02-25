Upravno vijeće ESB-a o Vujčiću: 'Osoba s priznatim ugledom...'

Nakon mišljenja Upravnog vijeća i mišljenja Europskog parlamenta, novog potpredsjednika ESB-a imenovat će Europsko vijeće , dodali su.

'Upravno vijeće nije imalo primjedbi na predloženog kandidata Borisa Vujčića, koji je osoba s priznatim ugledom i stručnim iskustvom u monetarnoj politici ili bankarskim pitanjima kako je propisano Ugovorom o funkcioniranju Europske unije', naveli su iz ESB-a u svom priopćenju.

Mišljenje Upravnog vijeća, koje će uskoro biti objavljeno u Službenom listu Europske unije, bit će dostupno na mrežnim stranicama ESB-a na svim službenim jezicima EU-a. Vujčić će služiti na neobnovljivom osmogodišnjem mandatu, koji stupa na snagu 1. lipnja 2026., pri čemu nasljeđuje Luisa de Guindosa, čiji mandat potpredsjednika ESB-a završava 31. svibnja 2026., naveli su još iz Europske središnje banke.

Vujčić zadovoljan saslušanjem pred Europskim parlamentom

Podsjetimo, kandidat za potpredsjednika ESB-a Vujčić saslušan je u srijedu pred Odborom za ekonomsku i monetarnu politiku, izrazivši zadovoljstvo dijalogom sa zastupnicima. 'Imao sam prigodu predstaviti sebe i svoja razmišljanja o radu ESB-a i ekonomskim problemima. Mislim da je dijalog sa zastupnicima prošao jako dobro', izjavio je Vujčić nakon saslušanja.

Ministri financija europodručja nominirali su 19. siječnja guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke. Za konačnu potvrdu toga imenovanja bilo je potrebno obaviti konzultacije s Europskim parlamentom, čije mišljenje nije obvezujuće, te s Europskom središnjom bankom.

Potpredsjednik ESB-a bira se pojačanom kvalificiranom većinom za koju je potrebna suglasnost 72 posto država članica europodručja, odnosno najmanje 16 od 21 članice u kojima živi najmanje 65 posto stanovništva eurozone.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politku u četvrtak će glasati o preporuci za Vujčića, a u ožujku će se o tome glasati na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.