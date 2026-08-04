Zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast: 'Grad ostavljen bez dostojnog obilježja'

Danas je 4. kolovoza, dan kada je prije 31 godinu, u pet sati ujutro, započela vojno-redarstvena operacija Oluja , kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja.

Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema nijedne hrvatske zastave. Sutra Hrvatska obilježava svoj najveći nacionalni praznik – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – a središnji trg glavnoga grada ostavljen je bez dostojnog obilježja hrvatske državnosti, poručili su u priopćenju.

Političku odgovornost za takav odnos, navode u HDZ-u, snosi isključivo zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo!, kao i njihovi partneri iz SDP-a.