NAPALI GRADONAČELNIKA

Zagrebački HDZ prozvao gradsku vlast: 'Grad ostavljen bez dostojnog obilježja'

I.K./Hina

04.08.2026 u 20:25

Tomislav Tomašević
Tomislav Tomašević Izvor: Pixsell / Autor: Josip Regovic/PIXSELL
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Iz zagrebačkog HDZ-a poručili su u utorak kako je sramota da je uoči Dana pobjede glavni zagrebački trg bez ijedne hrvatske zastave, a odgovorni za to su 'zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo i njihovi partneri iz SDP-a'.

Danas je 4. kolovoza, dan kada je prije 31 godinu, u pet sati ujutro, započela vojno-redarstvena operacija Oluja, kojom je počelo oslobađanje okupiranih hrvatskih područja.

Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
  • Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
  • Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
  • Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
  • Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
  • Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje
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Knin: Generalna proba na stadionu Dinara za obljetnicu Oluje Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Unatoč tome, na Trgu bana Josipa Jelačića nema nijedne hrvatske zastave. Sutra Hrvatska obilježava svoj najveći nacionalni praznik – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja – a središnji trg glavnoga grada ostavljen je bez dostojnog obilježja hrvatske državnosti, poručili su u priopćenju.

Političku odgovornost za takav odnos, navode u HDZ-u, snosi isključivo zagrebačka vlast na čelu s Tomislavom Tomaševićem i platformom Možemo!, kao i njihovi partneri iz SDP-a.

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Dok se gradska uprava rado koristi javnim prostorom za promicanje vlastitih ideoloških i političkih poruka, izostanak svakog obilježja hrvatske državnosti još jednom pokazuje koliko je zagrebačka vlast otuđena od osjećaja nacionalnog ponosa velikog dijela Zagrepčana i hrvatskih građana. Zagreb nije ničiji ideološki poligon, nego glavni grad Hrvatske: njegov središnji trg mora biti mjesto nacionalnog ponosa i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, ističe HDZ.

U Zagrebu hrvatska zastava, Oluja i Dan pobjede nikada ne smiju biti prešućeni, potisnuti ni zaboravljeni, poručuje se u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matijević.

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