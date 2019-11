'Upletimo se': Hvalevrijedna akcija koja je srušila stereotipe o pletenju i pomaganju potrebitima

Korisnici Centra i članovi Udruge OZANA s građanima će do početka prosinca plesti stotine unikatnih vunenih kvadratića te od njih prvo izraditi veliko božićno drvce ljubavi i zajedništva protkano jedinstvenim motivima svih sudionika akcije. Ravnateljica Centra Ozana, Vjera Lukavečki i Sandra Kerovec, voditeljica Štrikeraj cafea za tportal su pričale o velikom odazivu, ali i terapeutskim učincima pletenja

'Udruga 'Ozana' usprkos kontinuiranoj brizi za vlastitu egzistenciju, svake godine provodi barem jedan projekt za drugog. Takav princip potvrđuje naše uvjerenje da su davanje i primanje uzajamno povezani procesi i da jedno bez drugog ne vrijedi. Tako našim korisnicima pružamo priliku da se osjećaju snažniji, da svoje potencijele razvijaju i od onih koji se percipiraju samo kao primatelji pomoći - osobe s invaliditetom, afirmiramo u one koji pomoć pružaju. Naš Štrikeraj cafe - (inkluzivna radionica u koju mogu doći svi zainteresirani i družiti se snašim korisnicima u kreativnom radu), zahvaljujući voditeljici Štrikeraja, Sandri Kerovec, postao je inkubator dobrih i inovativnih ideja. Tako je Štrikeraj cafe ove godine pokrenuo dva projekta za drugog. Prvi je bio 'Sanjam, letim, živim' 4500 ispletenih, iskukičanih narančastih leptira za Društvo multiple skleroze Grada Zagreba i naš predškolski program za djecu s teškoćama i ovaj veliki humanitarni projekt 'Upletimo se!' Ovaj je projekt na natječaju Ureda za udruge Vlade RH, dobio potporu komunikacijske podrške vrijednim društvenim projektima i tako je kampanja započela 16. listopada i trajat će do 07. prosinca', najavila je.

'Mišljenja smo da te predrasude lagano nestaju. Pletenje i kukičanje vještine su koje su u proteklim godinama doživjele svojevrsni 'come back'. Izašle su iz svojih tradicionalnih okvira i na njih se sada gleda drugačije. Govori se o terapeutskim učincima pletenje i kukičanja, o pletenju kao meditaciji, ne smijemo zaboraviti niti yarn bombing ili soft grafiti... Što se tiče tradicionalnog gledanja na pletenje i kukičanje kao na prvenstveno ženske aktivnosti (kod starije generacije naročito je prisutan ovaj stereotip) i to se mijenja. (smijeh) Evo jedan od instruktora u Botaničaru bio je muškarac, a da ne govorimo o našem vrsnom sportašu Valentu Sinkoviću koji se uhvatio igala pred kamerama i prisjetio se vještine koju je usvojio u osnovnoj školi. Sve više je mladih, samosvjesnih, obrazovanih ljudi koji ovu vještinu smatraju dragocjenom i velikim potencijalom da se radeći nešto što im donosi dobrobit u smislu pozitivnih učinaka na njih osobno mogu djelovati i na društvo. U akciju su se uključile razni profili osoba od umirovljenica koje ovim uključivanjem u rad za drugog, postaju opet važne i vrijedne društvu i zajednici, do mladih sportaša, umjetnika i svih drugih profila stručnjaka, bez ikakvih predrasuda', pojasnila je.

Zanimalo nas je koje dobrobiti pletenja i tko sve danas plete.

'Pletenje i kukičanje su vještine koje je relativno jednostavno usvojiti. Pokreti pri pletenju su bilateralni, ritmički, repetivivni i automatski. Upravo je ritam odnosno ritmički pokreti pri pletenju ono što podiže raspoloženje, djeluje umirujuće i opuštajuće te potiče stanje nalik meditaciji što znači da putem njega pozitivne učinke meditacije mogu osjetiti i oni koji inače ne bi. U kombinaciji sa činjenicom da ga možete prakticirati praktički svugdje ono može biti sredstvo nošenja sa anksioznošću, panikom, boli.

Automatizam pokreta također je važan jer dok je mozak okupiran automatskom aktivnošću razgovori postaju opušteniji, dublji i osobniji, prekidaju se negativni misaoni obrasci i preusmjerava se pažnja, vraća se osjećaj kontrole. Činjenica da je to automatska aktivnost znači i da se tih pokreta mogu sjećati i oni koji pate od demencije. Prelaženje središnje linije također je važno, posebno ako je riječ o osoboma koje imaju neuroloških problema. Plesti i kukičati mogu i ljudi u invalidskim kolicima, kao i oni koji leže u krevetu te im to često vraća osjećaj da mogu biti uspješni u nečemu. To je presudno za motivaciju ne samo u razvijanju te vještine nego i na drugim područjima poput oporavka ili rehabilitacije. U smislu socijalizacije pletenje nam otvara vrata u svijet – razvija osjećaj pripadnosti pletačkoj zajednici. Iako se mogu provoditi kao pojedinačna aktivnost, mnogo je grupa koje se formiraju upravo oko pletenja i kukičanja. Te aktivnosti su razlog za dolazak, osnova za razgovor, a zajednička svrha olakšava uključivanje osobama kojima bi to inače mogao biti problem. Na taj se način širi društvena mreža i grade nova prijateljstva, a lako se mogu integrirati i marginalizirane skupine jer pletenje prelazi i kulturološke i jezične i dobne granice, kao i one intelektualnih poteškoća i tjelesnog invaliditeta – kao što je to slučaj i u našem Štrikeraj cafeu', izjavila je voditeljica Štrikeraj cafea.