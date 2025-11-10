Splitski vatrogasci darovali Innowalk, uređaj za rehabilitaciju djece

“Zahvaljujući pomoći naših vatrogasaca i velikodušnosti građana, uspjeli smo nabaviti nekoliko vrijednih uređaja za naše fizioterapeute. Dobili smo uređaj Innowalk za pasivno hodanje, dva masažera, Bobath stol za fizioterapiju i nekoliko dodatnih pomagala”, izjavila je ravnateljica Centra Slava Raškaj Split Snježana Čulo.

Objasnila je kako je Innowalk rehabilitacijski uređaj namijenjen djeci s motoričkim oštećenjima. “Odabrali smo srednju veličinu jer većina naše djece ima između 120 i 160 centimetara visine. Uređaj omogućuje pasivno hodanje - nije samo podrška standardnoj fizikalnoj terapiji, već poboljšava i cirkulaciju te rad probavnog sustava. Mnoga naša djeca najveći dio dana provode u kolicima, pa im Innowalk omogućuje pokret koji inače ne mogu ostvariti”, kaže Čulo.

Ukupna vrijednost nabavljene opreme iznosi oko 35.000 eura, od čega je sam Innowalk vrijedan oko 25.000 eura.

Zapovjednik JVP Split Mario Mikas zahvalio je svima koji su pomogli u realizaciji akcije. “Zahvaljujem Gradu Splitu, privatnim tvrtkama i brojnim građanima koji su se uključili. Posebno nas raduje što smo imali više od stotinu uplata privatnih osoba - neki su uplatili i po 500 eura, što pokazuje koliko su ljudi spremni pomoći i dati od srca”, rekao je Mikas.

Ova je inicijativa bila humanitarna u pravom smislu te riječi. Kad vidite osmijehe ove djece, srce se zaista raznježi. Presretni smo što smo akciju uspješno priveli kraju u kratkom roku, poručio je te se prisjetio kako je sve započelo.

“Naše kolege, splitski vatrogasci, prilikom izvođenja vježbe evakuacije u toj ustanovi uočili su zastarjelost i nedostatak medicinske opreme, pa smo odlučili organizirati pomoć”, rekao je Mikas.