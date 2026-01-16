U EGEJSKOM MORU

Unatoč ozbiljnoj prijetnji, Grčka planira proširiti teritorijalne vode

I.H./Hina

16.01.2026 u 16:03

Kyriakos Mitsotakis
Kyriakos Mitsotakis Izvor: EPA / Autor: THANASSIS STAVRAKIS / POOL
Grčka planira dalje proširiti svoje teritorijalne vode, uključivo u Egejskom moru, rekao je u petak ministar vanjskih poslova George Gerapetritis, unatoč turskoj dugogodišnjoj prijetnji ratom ako bi Atena učinila taj korak

Grčka je već proširila svoje teritorijalne vode u Jonskom moru sa 6 na 12 nautičkih milja, nakon dogovora s Italijom, a s Egiptom je potpisala pomorsko razgraničenje u istočnom Sredozemlju.

No izbjegavala je takve poteze u Egejskom moru.

Godine 1995. turski parlament proglasio je da će biti "povod za rat" ("casus belli") ako Grčka jednostrano proširi svoje vode više od 6 nautičkih milja u Egejskom moru, što je pozicija za koju Atena kaže da krši međunarodni pomorski zakon. Odgovarajući na pitanja u parlamentu u petak, Gerapetritis je rekao da se očekuje daljnje proširenje.

"Danas se naš suverenitet u Egejskom moru proteže na šest nautičkih milja", rekao je Gerapetritis. "Kao što je postojao sporazum s Egiptom, kao što je postojao sporazum s Italijom, doći će i do (daljnjeg) proširenja teritorijalnih voda."

Tursko ministarstvo vanjskih poslova nije bilo odmah dostupno za komentar. Grčka kaže da je jedino pitanje o kojem je spremna pregovarati s Turskom razgraničenje njihovih pomorskih zona, uključujući epikontinentalni pojas i isključivi gospodarski pojas.

