O IZBORU NASLJEDNIKA

Iravani: 'Hamneijev nasljednik bit će izabran isključivo voljom iranskog naroda'

L. Š. / Hina

07.03.2026 u 07:08

Amir Saeid Iravani
Amir Saeid Iravani Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Amir Saeid Iravani reagirao je na objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će SAD 'sudjelovati u izboru prihvatljivog nasljednika ubijenog Alija Hamneija na mjestu vrhovnog vođe Irana' kazavši kako odbacuje američko miješanje u unutarnje poslove svoje države

'Navodna izjava američkog predsjednika vezana uz izbor novog vrhovnog vođe u Iranu predstavlja jasno kršenje principa nemiješanja u unutarnje poslove država što je ukorijenjeno u Povelji Ujedinjenih naroda. Iran je suverena i neovisna država koja ne prihvaća i nikada neće dopustiti bilo kojoj stranoj sili miješanje u svoje unutarnje poslove', kazao je Iravani dodavši kako će nasljednik ajatolaha Hamneija biti izabran 'u skladu s ustavnim procesima i isključivo voljom iranskog naroda bez stranog uplitanja'.

>>Tijek događanja pratite OVDJE<<

Trump je u četvrtak rekao kako bi on 'morao biti uključen u izbor nasljednika Alija Hamneija' davši do znanja kako neće prihvatiti da njegov sin Mojtaba Hamenei preuzme vlast. Iravani je dodao i kako je od početka američko-izraelskog napada na Iran u zadnjih šest dana poginulo najmanje 1332 iranskih civila, dok je više tisuća ranjeno.

'SAD i Izrael su pokazali kako ne priznaju bilo kakvu crvenu liniju u činjenju svojih zločina. Te dvije zemlje napadaju gusto naseljena civilna područja i infrastrukturu, uključujući škole, zdravstvene, rekreativne i sportske objekte. Takvi postupci predstavljaju jasne ratne zločine i zločine protiv čovječnosti', rekao je Iravani pozvavši Vijeće sigurnosti UN-a da odmah bez odlaganja reagira upozorivši kako bi izostanak reakcije mogao imati katastrofalne posljedice.

'Danas je to Iran. Sutra to može biti bilo koja država članica.'

