UN odlučuje o Trumpovom planu u Gazi: 'Svako odbijanje glas je povratku u rat'

Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak će glasati o rezoluciji kojom se podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, rekli su diplomati

Prošli su tjedan Amerikanci i službeno pokrenuli pregovore unutar petnaestočlanog Vijeća sigurnosti o tekstu kojim se podržava Trumpov plan za razdoblje nakon prekida vatre u dvogodišnjem ratu Izraela i Hamasa. Nacrt rezolucije u koji je u četvrtak AFP imao uvid, "pozdravlja osnivanje Odbora za mir", prijelaznoga upravnog tijela za Gazu, kojim bi možda predsjedavao Trump s mandatom do kraja 2027.

Njime bi se države članice ovlastile da formiraju "privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF)" koje bi surađivale s Izraelom i Egiptom, kao i s novoobučenom palestinskom policijom da bi pridonijele osiguranju pograničnih područja i demilitarizaciji Pojasa Gaze. Za razliku od prethodnih nacrta, u najnovijemu se spominje moguća buduća palestinska država. Sjedinjene Američke Države i nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja, među kojima su Egipat, Saudijska Arabija i Turska, pozvale su u petak Vijeće sigurnosti UN-a da rezoluciju brzo usvoji. "Sjedinjene Američke Države, Katar, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kraljevina Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Jordan i Turska izražavaju zajedničku potporu rezoluciji Vijeća sigurnosti koja je trenutačno u fazi razmatranja", stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi te se dodaje da traže "brzo usvajanje" te mjere. Zajednička izjava u petak uslijedila je u trenutku kada je Rusija članicama Vijeća podijelila konkurentski nacrt rezolucije, kojim se ne odobrava osnivanje mirovnog odbora ni trenutno raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi, prema tekstu u koji je uvid u petak imao i AFP.