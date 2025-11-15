UN odlučuje o Trumpovom planu u Gazi: 'Svako odbijanje glas je povratku u rat'

Vijeće sigurnosti UN-a u ponedjeljak će glasati o rezoluciji kojom se podržava mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, rekli su diplomati
Prošli su tjedan Amerikanci i službeno pokrenuli pregovore unutar petnaestočlanog Vijeća sigurnosti o tekstu kojim se podržava Trumpov plan za razdoblje nakon prekida vatre u dvogodišnjem ratu Izraela i Hamasa. Nacrt rezolucije u koji je u četvrtak AFP imao uvid, "pozdravlja osnivanje Odbora za mir", prijelaznoga upravnog tijela za Gazu, kojim bi možda predsjedavao Trump s mandatom do kraja 2027.
Njime bi se države članice ovlastile da formiraju "privremene Međunarodne stabilizacijske snage (ISF)" koje bi surađivale s Izraelom i Egiptom, kao i s novoobučenom palestinskom policijom da bi pridonijele osiguranju pograničnih područja i demilitarizaciji Pojasa Gaze.
Za razliku od prethodnih nacrta, u najnovijemu se spominje moguća buduća palestinska država. Sjedinjene Američke Države i nekoliko arapskih i muslimanskih zemalja, među kojima su Egipat, Saudijska Arabija i Turska, pozvale su u petak Vijeće sigurnosti UN-a da rezoluciju brzo usvoji.
"Sjedinjene Američke Države, Katar, Egipat, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kraljevina Saudijska Arabija, Indonezija, Pakistan, Jordan i Turska izražavaju zajedničku potporu rezoluciji Vijeća sigurnosti koja je trenutačno u fazi razmatranja", stoji u njihovoj zajedničkoj izjavi te se dodaje da traže "brzo usvajanje" te mjere. Zajednička izjava u petak uslijedila je u trenutku kada je Rusija članicama Vijeća podijelila konkurentski nacrt rezolucije, kojim se ne odobrava osnivanje mirovnog odbora ni trenutno raspoređivanje međunarodnih snaga u Gazi, prema tekstu u koji je uvid u petak imao i AFP.
U ruskoj se verziji pozdravlja "inicijativa koja je rezultirala prekidom vatre", ali se Trump ne spominje. Istodobno se u toj verziji glavni tajnik UN-a samo poziva da podnese izvještaj u kojemu se spominje mogućnost raspoređivanja međunarodnih stabilizacijskih snaga u ratom razorenoj Gazi.
Sjedinjene Američke Države prekid vatre nazvale su "krhkim" te su u petak upozorile na rizik od toga da se njihov nacrt u konačnici ne usvoji. "Svako odbijanje potpore ovoj rezoluciji glas je ili za nastavak vladavine terorista Hamasa ili za povratak u rat s Izraelom, čime se i regija i njezin narod osuđuju na vječni sukob", rekao je američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz za The Washington Post.
"Svako odstupanje od ovog puta, bilo da je riječ o onima koji žele igrati političke igre ili ponovno raspravljati o prošlosti, rezultirat će stvarnom cijenom po ljude."
I premda se dosad činilo da članovi Vijeća podupiru načela mirovnog plana, diplomatski su izvori zamijetili da u američkom tekstu postoje neka pitanja, posebno kad je riječ o izostanku mehanizma praćenja koje bi trebalo obavljati Vijeće, ulozi Palestinske uprave i detaljima mandata ISF-a. Ruska misija pri UN-u u izjavi je istaknula da se njezin alternativni prijedlog razlikuje tako što priznaje načelo "rješenja dviju država u slučaju izraelsko-palestinskog sporazuma".
"Nažalost, tim odredbama u američkom nacrtu nije posvećena dužna pažnja", upozorili su članovi Vijeća.