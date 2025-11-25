Samo ove godine Hrvatskoj je ubijeno 15 žena: Njih jedanaest presudili su partneri

Prošle godine, 83.000 žena i djevojaka namjerno je ubijeno u svijetu. Od tog broja 60 posto ubio je partner ili član obitelji.

Dakle, oko 50.000 žena ubili su bliski ljudi, što znači njih 137 dnevno, ili jednu svakih deset minuta, pokazuje to izvješće objavljeno povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Brojke nepromijenjene

Ova procjena, utemeljena na analizi statistike iz 117 zemalja, niža je od brojeva iz 2023. (51.100), ali "ta promjena ne sugerira stvarni pad", kaže se u izvješću koje razliku pripisuje razlici u dostupnosti podataka u različitim zemljama.

Dvije UN-ove organizacije koje stoje iza izvješća - UN Žene i Ured UN-a protiv droge i kriminala - žale zbog činjenice da brojevi "ostaju nepromijenjeni, unatoč godinama obveza preuzetih na globalnoj razini".

Dom je najopasnije mjesto za ženu

Femicid nastavlja biti uzrokom smrti desetaka tisuća žena diljem svijeta "bez ikakvog znaka ozbiljnog poboljšanja", a "domovi ostaju najopasnija mjesta za žene i djevojke u smislu ubojstava".

Iako žene predstavljaju 20 posto žrtava ubojstava u svijetu 2024., 60 posto njih ubijeno je u privatnoj sferi, dok je samo 11 posto ubojstava muškaraca počinjeno u tom kontekstu.

Iako ni jedna regija u svijetu nije pošteđena, najveći broj žrtava femicida od bliske osobe zabilježeno je u Africi, oko 22.000.

Izvješće naglašava da je razvoj određenih tehnologija pogoršao ili čak stvorio nove vrste nasilja nad ženama, poput otkrivanja slika i osobnih podataka te objavljivanja "deepfake" videa generiranih umjetnom inteligencijom.

Pravobraniteljica Ljubičić: Ove godine ubijeno 15 žena, trebaju nam sustavne promjene

Od početka 2025. u Hrvatskoj je ubijeno 15 žena, među kojima su njih 11 ubili intimni partneri, upozorila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ističući kako su nam hitno potrebne sustavne promjene.

Izrazivši zabrinutost zbog nastavka rasta broja ubojstava žena naglasila je da je društvena klima pogodna za nasilje jer dominiraju sila, agresija i kompetitivnost, a ne dijalog i solidarnost. To, kaže, dodatno potiče rodno utemeljeno nasilje i femicide. "Trendovi rodno utemeljenog i obiteljskog nasilja nisu značajnije odstupali od prethodnih godina, a što se tiče ubojstava žena su se i pogoršali", rekla je.