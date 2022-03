Umirovljeni vojni pilot Selak: Da se radilo o bombi koju spominje ministar, svi koji su šetali u blizini pada letjelice bili bi mrtvi

Legendarni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, umirovljeni brigadir Ivan Selak, komentirao je za RTL tvrdnje da se u nedavnom padu letjelice u Zagrebu radi o bombi bez eksploziva

"To je neka nevidinka, prvo je ne vidite, pa ne čujete, pa ne znate za nju, pa nema eksploziva. Takva bomba kako je rekao ministar obrane imala je slična bivša vojska, to je FAP-100. Koristili smo je i to je bomba koja se među pilotima zvala mala krmača, napravi čudo na zemlji, tako da ni jedan prozor na studentskom domu ne bi ostao čitav, svi koji su šetali u blizini bili bi mrtvi, a letjelica koja je skupa s njom pala bi završila u pizzeriji Stara Sava", kazao je Selak za RTL.