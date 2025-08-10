Ukrajinski dron pogodio rusku rafineriju nafte: Postrojenje je u plamenu, ljudi bježe

Snimke na društvenim mrežama pokazuju gusti crni dim koji se diže iznad onoga što je izgledalo kao industrijska zona. Ukrajinski mediji, uključujući medijsku kuću RBK-Ukrajina, izvijestili su da je rafinerija nafte u gradu Saratovu, administrativnom središtu regije, u plamenu nakon napada dronom.

Guverner Saratova Roman Busargin objavio je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram da su stanovnici evakuirani nakon što su krhotine uništenog drona oštetili tri stana u noćnom napadu.

"Nekoliko stanovnika je trebalo liječničku pomoć", rekao je Busargin. "Pomoć je pružena na licu mjesta, a jedna osoba je hospitalizirana. Nažalost, jedna osoba je umrla."

Protuzračna obrana je imala posla

Ruske jedinice protuzračne obrane uništile su 121 ukrajinski dron tijekom noći, uključujući osam iznad Saratovske regije, priopćilo je ministarstvo obrane koje izvještava samo o tome koliko je dronova srušila njihova obrana, ali ne i o ukupnom broju lansiranih raketa. Busargin nije precizirao o kakvom se industrijskom objektu radi.

Rafinerija u vlasništvu Rosnjefta u gradu Saratovu bila je prisiljena obustaviti rad ranije ove godine iz sigurnosnih razloga nakon napada ukrajinskih dronova, rekli su izvori iz industrije za Reuters.

Ruski Telegram kanal SHOT, koji često objavljuje informacije iz izvora u sigurnosnim službama, izvijestio je o osam eksplozija koje su se čule iznad Saratova i Engelsa, gradova razdvojenih rijekom Volgom.