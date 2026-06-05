Ukrajinci napali brodove u Mariupolju: Tvrde da su prevozili ukrajinsko žito za Moskvu

Kako je naveo Robert Brovdi, zapovjednik ukrajinskih Snaga besposadnih sustava, dronovima su napali četiri teretna broda i jedan tanker
Nakon što je Rusija u noći s četvrtka na petak pokrenula zračne napade na nekoliko ukrajinskih regija u kojemu su poginule tri osobe, Ukrajina je javila da su sinoć napali pet plovila u lukama Mariupolj i Berdjansk te u obalnim vodama ukrajinskih područja koja su pod ruskom okupacijom.
Zapovjednik ukrajinskih Snaga besposadnih sustava, Robert Brovdi, poznatiji po nadimku 'Mađar' navodi napad na brodove izveli dronovima.
'Uljudno smo posjetili teretne brodove i tanker. Dobra optika i argumenti teški 100 kilograma. Nastavit će se, napisao je ekscentrični ukrajinski zapovjednik', naveo je Brovdi.
Dodao je da su meta napada bila četiri teretna broda i jedan tanker. Brodove se sumnjičilo da su sa zamaskiranim imenima i isključenim radara prevozili ukrajinskog žito, vojni teret i gorivo na teritorij pod ruskom okupacijom. Ruske vlasti zasad još nisu komentirali ovaj napad.
'Zamaskirani nazivi teretnih brodova i tankera te isključeni radari više ne jamče dug opstanak velikih i sporih ciljeva koje smatramo vojnima, niti redovitost takvog prijevoza', poručio je Brovdi.