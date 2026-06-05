Ukrajinci napali brodove u Mariupolju: Tvrde da su prevozili ukrajinsko žito za Moskvu

Nakon što je Rusija u noći s četvrtka na petak pokrenula zračne napade na nekoliko ukrajinskih regija u kojemu su poginule tri osobe, Ukrajina je javila da su sinoć napali pet plovila u lukama Mariupolj i Berdjansk te u obalnim vodama ukrajinskih područja koja su pod ruskom okupacijom.

Zapovjednik ukrajinskih Snaga besposadnih sustava, Robert Brovdi, poznatiji po nadimku 'Mađar' navodi napad na brodove izveli dronovima.

'Uljudno smo posjetili teretne brodove i tanker. Dobra optika i argumenti teški 100 kilograma. Nastavit će se, napisao je ekscentrični ukrajinski zapovjednik', naveo je Brovdi.