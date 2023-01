Ukrajina je uspjela osigurati tenkove sa Zapada. Sada želi i vojne avione, no takav zahtjev nije svima sjeo

Za Ukrajinu je borba da osigura dopremu tenkova sa Zapada tek početak. Sada, kada su američki Abramsi i njemački Leopardi na putu do prve crte bojišnice, ukrajinski vojni stratezi okreću se onome za što smatraju da je sljedeći korak u borbi protiv Rusije - nabavci modernih vojnih zrakoplova

Washington je poručio Kijevu da opskrba zrakoplovima 'trenutno ne dolazi u obzir', rekao je ranije spomenuti diplomat, ali je dodao: 'Postoji crvena linija za zrakoplove, ali prošlog ljeta imali smo crvenu liniju za HIMARS, pa se to promijenilo. Onda su to bili borbeni tenkovi, a sada se i to promijenilo.' Drugi visoki izaslanik iz jedne od europskih država također je naglasio brzinu kojom se donose odluke i kojom zapadno oružje dolazi u Ukrajinu.

'Pitanje slanja vojnih zrakoplova danas je nezamislivo, ali mogli bismo imati ovu raspravu za dva, tri tjedna', kazao je diplomat. Ministri obrane ukrajinskih saveznica trebali bi sljedeći mjesec održati novi sastanak u američkoj vojnoj bazi Ramstein u jugozapadnoj Njemačkoj, a očekuje se da će na njemu zrakoplovstvo i zračna potpora biti u fokusu. Nizozemski ministar vanjskih poslova Wopke Hoekstra izjavio je prošli tjedan u nizozemskom parlamentu da će vlada razmotriti opskrbu Ukrajine borbenim zrakoplovima F-16 ako ih Kijev zatraži.

'Otvoreni smo za razgovor, nema tabu tema', rekao je. Ta izjava uslijedila je nakon prošlomjesečnih komentara slovačkog ministra vanjskih poslova Rastislava Káčera, a koji je za Interfax-Ukrajina rekao da je njegova vlada 'spremna' predati Kijevu lovce MiG-29 iz sovjetske ere te da je razgovarao s partnerima iz NATO-a i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o tome kako to učiniti. No dužnosnici iz drugih zemalja nisu spremni za takve poteze. Njemački kancelar Olaf Scholz odbacio je u srijedu mogućnost slanja vojnih zrakoplova Ukrajini, poručivši da se treba spriječiti daljnja vojna eskalacija.

'Neće biti slanja vojnih aviona Ukrajini. To smo vrlo rano dali do znanja, uključujući američkog predsjednika', kazao je Scholz. Neki dužnosnici stoga smatraju da će rasprava sljedećeg mjeseca u Ramsteinu biti više usmjerena na izradu plana za nepredviđene situacije, u slučaju da borbeni avioni budu hitno potrebni u nekom budućem trenutku, umjesto na postizanje dogovora o isporukama u bliskoj budućnosti. Ukrajinski saveznici iz Europe predviđaju sukob koji bi mogao potrajati još tri do pet godina, ili dulje, a postoji zabrinutost da je Zapad blizu granice onoga što može pružiti u davanju podrške Ukrajini bez izazivanja ekstremnog odgovora Rusije.