Ujutro jesen - popodne ljeto i tako do petka, a onda stiže još jedna promjena vremena

Sljedećih će jutara na kopnu mnogima dobro doći i zatvorene cipele i dugi rukavi i nogavice. No, uz njih imajte i kratke jer će poslijepodnevna temperatura zraka biti uglavnom od 24 do 29 °C, samo u gorju niža. Kišobrani do petka neće trebati', javlja HTV-ov meteorolog Zoran Vakula

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu, osim vedrine, još povremeno biti i oblaka, ujutro ponegdje i kratkotrajne magle. Najniža temperatura zraka bit će od 11 do 13 °C, a najviša uglavnom 24 i 25 °C. Podjednake će vrijednosti biti i u središnjoj Hrvatskoj - sunčanoj, dio dana većinom i vedroj, uz mjestimičnu jutarnju maglu, koje će biti i po nekim nizinama gorske Hrvatske. Oblaka malo, na sjevernom Jadranu većinom i nimalo. Bura će slabjeti, ali će još i ujutro biti često jaka, uglavnom podno Velebita na udare i olujna. Temperatura zraka u gorju će ujutro biti većinom malo niža od 10 °C, u unutrašnjosti Istre oko 13 °C, a uz more 15 do 18 °C. Poslijepodne većinom 27 i 28 °C, a u gorju oko 20 °C.

I u Dalmaciji sunčano, gdjekad i vedro, u početku još uz buru, na udare mjestimice i olujnu, a poslijepodne ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. Jutro će biti svježije nego u utorak, a poslijepodne toplije, ponegdje možda čak i vruće. I na jugu će Hrvatske u noći i prijepodne biti bure, mjestimice vjerojatno i jake, s olujnim udarima, uz koju more može biti i valovito, a poslijepodne mirnije, uz sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. U četvrtak još sunčano i toplije, a od petka promjenljivije, hladnije, vjetrovitije... I u četvrtak će još biti stabilno, sunčano i danju još malo toplije, ali nakon svježeg jutra, po nekim nizinama unutrašnjosti i maglovitog. Od petka ponovno oblačnije i hladnije, uz vrlo vjerojatnu povremenu mjestimičnu kišu i grmljavinu, najprije u područjima uz Jadran, zatim i sjevernijima. I na Jadranu će četvrtak biti sunčan i vjerojatno većinom najtopliji dan u ovom razdoblju, uz umjerenu buru i maestral.