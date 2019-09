Ponedjeljak još sunčan, a onda nas čeka pad temperature za više od 10°C, kiša i bura

Veći dio ponedjeljka bit će suho i pretežno sunčano, te i vruće. Poslijepodne te osobito prema večeri sve više oblaka, a u zapadnim je predjelima moguć poneki pljusak praćen grmljavinom. U večernjim će satima zapuhati slab i umjeren sjeveroistočnjak. U utorak svježije, uz čestu kišu i buru

U utorak u prvom dijelu dana oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Od sredine dana smirivanje vremena. Poslijepodne prestanak oborine, na zapadu razvedravanje, ponekog pljuska moglo bi još biti u Dalmaciji, a najmanje kiše očekuje se u Podunavlju. Puhat će jaka bura, podno Velebita olujna, a u unutrašnjosti umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Osjetno će osvježiti, osobito na zapadu unutrašnjosti.

Najniža temperatura od 13 do 18, na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 17 i 22, na istoku i u unutrašnjosti ponegdje i do 25, a duž obale između 25 na sjevernom dijelu Jadrana do 30 na krajnjem jugu.