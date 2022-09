[FOTO] Uhićeni odvjetnik Branimir Zmijanović, kontroverzni poduzetnik Blaž Petrović i sutkinja Maja Šupe koju se sumnjiči da je primila 15.000 eura mita za Petrovićevu oslobađajuću presudu

U utorak poslijepodne u velikoj akciji PNUSKOK-a privedeni su kontroverzni poduzetnik Blaž Petrović, šibenska sutkinja Maja Šupe i odvjetnik Branimir Zmijanović

Za oslobađajuću presudu 15.000 eura

Bivši djelatnik MUP-a Tomas Rajner je u svibnju za tjednik Nacional otkrio da je Maja Šupe tijekom 2013. bila podmićena kako bi ishodila oslobađajuću presudu za Blaža Petrovića. Taj je djelatnik MUP-a godinama nakon što je otišao u mirovinu surađivao s Petrovićem.

'Negdje koncem svibnja 2013. pozvao me Blaž Petrović i rekao mi da je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio kupnju jedne nekretnine na području općine Šibenik. Zamolio me da umjesto njega potpišem predugovor i ugovor o kupoprodaji te nekretnine. Zapravo se radilo o nekretnini koja je trebala biti kupljena od Janje Šupe. Petrović mi je rekao da se on u toj transakciji ne smije pojaviti izravno zato što je sa sutkinjom Majom Šupe dogovorio da će ga osloboditi od kaznene odgovornosti na Općinskom sudu u Šibeniku i ishoditi potvrđenje te oslobađajuće presude na Županijskom sudu za iznos od 15.000 eura', rekao je Rajner za Nacional.

Maja Šupe je u to vrijeme vodila sudski spor u kojem je Petrović s Ivicom Kodžomanom optužen da je na štetu Hrvatskih šuma dogovorio nezakonitu transakciju povezanu s atraktivnom parcelom uz more u Tisnome tako da od toga profitira Petrovićeva tvrtka Gambino. Radilo se o spornoj transakciji 53.127 četvornih metara atraktivnog zemljišta u uvali Jazine u Tisnom na otoku Murteru, rekao je Rajner.

'On mi je rekao da se s Majom Šupe dogovorio da se sklopi predugovor s Janjom Šupe i uplati akontacija u iznosu od 45.000 kuna, a ostalo isplati na ruke kada oslobađajuća presuda bude potvrđena na županijskom sudu. Tako je Blaž Petrović uplatio spomenutih 6.000 eura. Ali ta zemlja spomenuta u ugovoru nikada nije kupljena, a Janja Šupe zadržala je kaparu. Nije to bila nikakva kapara, nego mito. Sve je to bio igrokaz kako bi Blaž Petrović bio oslobođen optužbi u tom postupku', rekao je Rajner.

MUP: U tijeku je kriminalističko istraživanje u tri županije

Povodom uhićenja oglasio se i MUP čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – Služba Zagreb, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su danas tijekom poslijepodneva realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela. Postupanja su u tijeku na području policijskih uprava zagrebačke, šibensko-kninske i splitsko-dalmatinske te slijedi provođenje hitnih dokaznih radnji. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih osoba bit će podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a osumnjičenici će biti predani pritvorskom nadzorniku u Splitu', navodi se u priopćenju.

Priopćenjem se oglasio i USKOK:

'Uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji rezultat su kriminalističkog istraživanja koje se provodi u suradnji s PNUSKOK-om. Navedene radnje provode se na području Grada Zagreba, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije prema više hrvatskih državljana za koje se osnovano sumnja da su počinili koruptivna kaznena djela. U ovom trenutku može se potvrditi da se, među ostalima, postupa i prema sutkinji Općinskog suda u Šibeniku. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost', navodi USKOK.