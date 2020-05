HDZ-ov vijećnik u Gradskom vijeću Šibenika Branimir Zmijanović istupio je iz stranke i tako de facto srušio vladajuću većinu u tom gradu: On je naime, uz HSLS-ovog Sinišu Bušca i nezavisnog Borisa Dukića, presudna, trinaesta ruka. Gradonačelnik Željko Burić (HDZ) tvrdi da vlast neće pasti jer uvijek u pričuvi ima još nekoliko glasova

'Ne, zato što to nisu ljudi koji imaju svoje interese, nego postupaju u interesu grada i svega dobroga što se ovdje događa. To očekujem i nadalje', kazao nam je, ne želeći dalje hvaliti sam sebe.

'Sve je besprijekorno funkcioniralo i očekivao sam da će me barem nazvati, i kao predsjednika HDZ-a i kao gradonačelnika. Pretpostavljam da je motiv ovakvog poteza trakavica oko njegove supruge i Nacionalnog parka Krka, premda to nema nikakve veze s lokalnom razinom. Moj stav je jasan: ako se u sudskom postupku pokaže da je gospođa Zmijanović u pravu, onda zaslužuje ispriku čitave stranke po vertikali. Ali ako bude suprotno, oboje će imati velikih problema u objašnjavanju svojih motiva bavljenja politikom i dokazivanju da ne rade sve iz vlastitih interesa', kaže Burić.

Upitali smo ga i očekuje li da će vijećnik Zmijanović vratiti svoj mandat u Gradskom vijeću. Kaže da bi to bilo moralno i ljudski, ali kako je mandat po zakonu neotuđiv, od donedavnog stranačkog kolege on to neće ni zatražiti.