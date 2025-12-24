Ponavljaju se izbori na nekim mjestima u Republici Srpskoj, kako će proći Dodikov miljenik?

Odlukom SIP-a predviđeno je da će se ponovo glasati u 17 općina na 136 biračkih mjesta, a odluka je donesena nakon provedenih provjera zbog sumnji na nezakonitosti, uključujući grafološka vještačenja.

Članovima SIP-a predstavljen je konačni izvještaj provedenih provjera u kojemu stoji kako su utvrđene nezakonitosti i krivotvorenje potpisa te nepravilnosti u radu biračkih odbora a potvrđeno je i kako je najmanje dvije tisuće osoba glasalo iako nisu posjedovali važeće osobne dokumente.

Prema preliminarnim rezultatima izbora provedenih 23. studenog kandidat vladajuće koalicije u Republici Srpskoj za entitetskog predsjednika Siniša Karan dobio je tek oko dva posto glasova više od kandidata ujedinjenje oporbe Branka Blanuše.